https://ria.ru/20231020/sessiya-1904234578.html

Госкорпорация "Росатом" провела сессию в рамках форума "Сделано в России"

Госкорпорация "Росатом" провела сессию в рамках форума "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023

Госкорпорация "Росатом" провела сессию в рамках форума "Сделано в России"

Госкорпорация "Росатом" провела 20 октября сессию на тему "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития" на международном... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:42

2023-10-20T18:42

2023-10-20T18:42

экономика

россия

сергей павлов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" провела 20 октября сессию на тему "Экспорт технологического суверенитета: точки опоры для инновационного развития" на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).Участниками обсуждения стали заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации "Росатом" Илья Ребров, вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда, вице-президент, Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Алексей Паршиков, первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов, заместитель начальника департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Газпромбанка Светлана Пожидаева.Также в дискуссии приняли участие генеральный директор ООО "Джошкуноз Алабуга" Эджевит Октем, директор по стратегическим и международным проектам ООО "Код Безопасности" Олег Кравчук, директор по экспорту холдинга "Синара - транспортные машины" Ромазан Рахматов. В роли модератора сессии выступил генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков."Сейчас много говорят о необходимости достижения экономического суверенитета России по ряду критических направлений, на это направлены различные инструменты поддержки. Естественно, есть программы - государственные программы по технологическому суверенитету, по импортозамещению. Но важно не забывать, что технологический суверенитет может быть устойчив только в том случае, если он основан в том числе на экономической целесообразности", - сказал Гусаков, открывая работу сессии.В своем выступлении Ребров отметил, что развитие "Росатома" основано на долгосрочной технологической политике в области ядерной энергетики нового поколения и укрепления технологического суверенитета. "Большая часть продуктов госкорпорации "Росатом" являются крупными инфраструктурными проектами, чья реализуемость и окупаемость также зависит от масштаба рынка. Основным экспортным продуктом являются атомные станции большой мощности и продукты ядерно-топливного цикла. "Росатом" продвигает интегрированное предложение. Данный подход является уникальным на глобальном рынке, что дает "Росатому" конкурентное преимущество", - сказал он.Говоря о новых, пользующихся спросом продуктах "Росатома" на экспорт, Ребров выделил, в числе прочего, АЭС малой мощности (наземный и плавучий варианты), изотопный бизнес, ядерную медицину и центры облучений, ветрогенерацию и накопители энергии, подчеркнув, что "для развития таких продуктов нужен больший масштаб операций. Внутрироссийского рынка недостаточно. Инфраструктурная природа продуктов потребует привлечения мер поддержки, хотя бы на начальной стадии".В целом, в ходе круглого стола участники дискуссии затронули вопросы, связанные с тем, какие решения для обеспечения технологического суверенитета являются наиболее востребованными нашими партнерами в современных реалиях, что необходимо сделать, чтобы экспорт технологического суверенитета стал важной составляющей партнерства России с другими странами, а также какие механизмы государственной поддержки и финансовые инструменты требуются для реализации масштабной задачи экспорта технологического суверенитета."Внутренний рынок России по большинству сложных технологических процессов недостаточно большой, чтобы имело смысл развивать технологии только для внутреннего рынка. Поэтому, когда мы говорим о технологическом суверенитете, новых технологиях, новых информационных продуктах, мы должны думать не только о внутреннем рынке, но и об экспортном потенциале этих технологий. Только в этой ситуации мы закладываем долгосрочную экономическую основу этих решений", - резюмировал Гусаков.

https://ria.ru/20231020/forum-1904234152.html

https://ria.ru/20231020/forum-1904230041.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, сергей павлов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"