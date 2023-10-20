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Сертификат "Сделано в России" подтвердил качество уже более 1 тыс товаров - РИА Новости, 20.10.2023
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16:50 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sertifikat-1904198959.html
Сертификат "Сделано в России" подтвердил качество уже более 1 тыс товаров
Сертификат "Сделано в России" подтвердил качество уже более 1 тыс товаров - РИА Новости, 20.10.2023
Сертификат "Сделано в России" подтвердил качество уже более 1 тыс товаров
Российские производители из самых разных отраслей получили сертификат "Сделано в России" уже более чем на тысячу товаров с декабря прошлого года, когда была... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:50
2023-10-20T16:50
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские производители из самых разных отраслей получили сертификат "Сделано в России" уже более чем на тысячу товаров с декабря прошлого года, когда была перезапущена одноименная система добровольной сертификации, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).Сертификат подтверждает качество продукции и надежность поставщика. Об этом рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов 20 октября в ходе панельной сессии "Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."С целью повышения качества и конкурентоспособности российской продукции мы создали зонтичный бренд "Сделано в России", который должен сформировать "лицо" российского производства по всему миру. Мировой опыт показывает, что продвигать продукцию намного эффективнее под зонтиком "Сделано в" такой-то стране. Вы продвигаете не только сам товар, но и транслируете культурный код страны, определенные ценности", - сказал Солодов.Вице-президент РЭЦ добавил, что завоевать доверие целевой аудитории независимо от страны и ментальности населения можно только повышенными потребительскими свойствами. Именно поэтому в основе системы добровольной сертификации "Сделано в России" заложены критерии надежности, уникальности, экологичности и натуральности.Среди товарных позиций, на которые российские компании получили сертификат "Сделано в России" - мороженое, биойогурты и другие продукты питания, косметическая продукция, инновационные краски, контейнеры, кузова и многое другое. География программы охватывает уже более 30 регионов России.Узнать подробнее о программе и о том, как получить сертификат "Сделано в России", можно на сайте РЭЦ.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Сертификат "Сделано в России" подтвердил качество уже более 1 тыс товаров

© РИА Новости / Алексей МайшевВице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора Российского института стандартизации Елена Лебединская на сессии "Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны"
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора Российского института стандартизации Елена Лебединская на сессии Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские производители из самых разных отраслей получили сертификат "Сделано в России" уже более чем на тысячу товаров с декабря прошлого года, когда была перезапущена одноименная система добровольной сертификации, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
Сертификат подтверждает качество продукции и надежность поставщика. Об этом рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов 20 октября в ходе панельной сессии "Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
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"С целью повышения качества и конкурентоспособности российской продукции мы создали зонтичный бренд "Сделано в России", который должен сформировать "лицо" российского производства по всему миру. Мировой опыт показывает, что продвигать продукцию намного эффективнее под зонтиком "Сделано в" такой-то стране. Вы продвигаете не только сам товар, но и транслируете культурный код страны, определенные ценности", - сказал Солодов.
Вице-президент РЭЦ добавил, что завоевать доверие целевой аудитории независимо от страны и ментальности населения можно только повышенными потребительскими свойствами. Именно поэтому в основе системы добровольной сертификации "Сделано в России" заложены критерии надежности, уникальности, экологичности и натуральности.
Среди товарных позиций, на которые российские компании получили сертификат "Сделано в России" - мороженое, биойогурты и другие продукты питания, косметическая продукция, инновационные краски, контейнеры, кузова и многое другое. География программы охватывает уже более 30 регионов России.
Узнать подробнее о программе и о том, как получить сертификат "Сделано в России", можно на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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