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Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск - РИА Новости, 20.10.2023
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09:38 20.10.2023 (обновлено: 10:03 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/samolet-1904001316.html
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск - РИА Новости, 20.10.2023
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск
Авиакомпания "Сибирь" (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:38
2023-10-20T10:03
происшествия
новосибирск
томск
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
западно-сибирская транспортная прокуратура
boeing 737-800
россия
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту назначения резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево". Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в пятницу пассажирский Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. "Пассажиры вылетели в Томск резервным бортом в 10.22 местного времени (06.22 мск)", - сообщила собеседница агентства. Как уточняли в прокуратуре, в результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20231020/samolet-1903994580.html
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происшествия, новосибирск, томск, s7 airlines, толмачево (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737-800, россия
Происшествия, Новосибирск, Томск, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Boeing 737-800, Россия
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск

Пассажиров севшего в Новосибирске самолета отправили резервным бортом в Томск

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramПассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines "Сибирь"
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines Сибирь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines "Сибирь"
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту назначения резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево".
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в пятницу пассажирский Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров.
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"Пассажиры вылетели в Томск резервным бортом в 10.22 местного времени (06.22 мск)", - сообщила собеседница агентства.
Как уточняли в прокуратуре, в результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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ПроисшествияНовосибирскТомскS7 AirlinesТолмачево (аэропорт)Западно-Сибирская транспортная прокуратураBoeing 737-800Россия
 
 
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