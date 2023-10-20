https://ria.ru/20231020/samolet-1904001316.html
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск - РИА Новости, 20.10.2023
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск
Авиакомпания "Сибирь" (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:38
2023-10-20T09:38
2023-10-20T10:03
происшествия
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томск
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту назначения резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево". Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в пятницу пассажирский Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. "Пассажиры вылетели в Томск резервным бортом в 10.22 местного времени (06.22 мск)", - сообщила собеседница агентства. Как уточняли в прокуратуре, в результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20231020/samolet-1903994580.html
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происшествия, новосибирск, томск, s7 airlines, толмачево (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737-800, россия
Происшествия, Новосибирск, Томск, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Boeing 737-800, Россия
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск
Пассажиров севшего в Новосибирске самолета отправили резервным бортом в Томск