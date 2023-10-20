https://ria.ru/20231020/samolet-1904001316.html

Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск

Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск - РИА Новости, 20.10.2023

Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск

Авиакомпания "Сибирь" (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:38

2023-10-20T09:38

2023-10-20T10:03

происшествия

новосибирск

томск

s7 airlines

толмачево (аэропорт)

западно-сибирская транспортная прокуратура

boeing 737-800

россия

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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту назначения резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево". Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в пятницу пассажирский Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. "Пассажиры вылетели в Томск резервным бортом в 10.22 местного времени (06.22 мск)", - сообщила собеседница агентства. Как уточняли в прокуратуре, в результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20231020/samolet-1903994580.html

https://ria.ru/20231019/kurily-1903789230.html

новосибирск

томск

россия

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происшествия, новосибирск, томск, s7 airlines, толмачево (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737-800, россия