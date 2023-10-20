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Песков затруднился сказать, кто представит Россию на саммите по Газе - РИА Новости, 20.10.2023
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14:00 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sammit-1904133703.html
Песков затруднился сказать, кто представит Россию на саммите по Газе
Песков затруднился сказать, кто представит Россию на саммите по Газе - РИА Новости, 20.10.2023
Песков затруднился сказать, кто представит Россию на саммите по Газе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, кто будет представлять Россию на саммите по Газе и урегулированию палестино-израильского... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:00
2023-10-20T14:00
израиль
россия
каир (город)
оон
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, кто будет представлять Россию на саммите по Газе и урегулированию палестино-израильского конфликта в субботу в Каире, он рекомендовал обратиться за информацией в МИД РФ. "Сейчас не могу вам сказать, не могу вам сказать. Мне нужно это уточнить. И я рекомендую в МИД узнавать", - сказал он журналистам. Более 30 государств и три международные организации подтвердили участие на саммите по сектору Газа, который состоится в субботу в египетской столице Каире, сообщил телеканал Al-Qahera News. Ранее сообщалось, что в саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш и лидеры ряда арабских стран, Турции, Греции, Кипра и Италии. Посол Египта в Риме Бассам Ради отмечал, что члены Совбеза ООН наряду с Турцией, ФРГ, Италией и ЕС получили приглашения на субботний саммит по Палестине в Египте. Каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) пройдет 21 октября, инициатором мероприятия выступил Египет. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/evakuatsiya-1904127869.html
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израиль, россия, каир (город), оон, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, антониу гутерреш, владимир путин
Израиль, Россия, Каир (город), ООН, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Антониу Гутерреш, Владимир Путин
Песков затруднился сказать, кто представит Россию на саммите по Газе

Песков рекомендовал узнать у МИД, кто представит Россию на саммите по Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, кто будет представлять Россию на саммите по Газе и урегулированию палестино-израильского конфликта в субботу в Каире, он рекомендовал обратиться за информацией в МИД РФ.
"Сейчас не могу вам сказать, не могу вам сказать. Мне нужно это уточнить. И я рекомендую в МИД узнавать", - сказал он журналистам.
Более 30 государств и три международные организации подтвердили участие на саммите по сектору Газа, который состоится в субботу в египетской столице Каире, сообщил телеканал Al-Qahera News.
Ранее сообщалось, что в саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш и лидеры ряда арабских стран, Турции, Греции, Кипра и Италии. Посол Египта в Риме Бассам Ради отмечал, что члены Совбеза ООН наряду с Турцией, ФРГ, Италией и ЕС получили приглашения на субботний саммит по Палестине в Египте.
Каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) пройдет 21 октября, инициатором мероприятия выступил Египет.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Кремле заявили о готовности эвакуировать россиян из сектора Газа
13:41
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
ИзраильРоссияКаир (город)ООНХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреАнтониу ГутеррешВладимир Путин
 
 
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