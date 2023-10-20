https://ria.ru/20231020/sammit-1903972049.html

Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным

Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным - РИА Новости, 20.10.2023

Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T01:32

2023-10-20T01:32

2023-10-20T10:36

ким чен ын

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые на саммите с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Товарищ Ким Чен Ын выразил незыблемую позицию нашей партии и правительства Республики полноценно реализовать договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите", - говорится в сообщении ЦТАК. Как сообщается, Ким Чен Ын воспользовался встречей, чтобы передать искренний привет Путину и братскому российскому народу. Встреча Путина с Ким Чен Ыном состоялась 13 сентября на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке России.

https://ria.ru/20231019/druzhba-1903955025.html

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ким чен ын, владимир путин, сергей лавров, россия, пхеньян, дальний восток