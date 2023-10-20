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Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным
Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным - РИА Новости, 20.10.2023
Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:32
2023-10-20T01:32
2023-10-20T10:36
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые на саммите с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Товарищ Ким Чен Ын выразил незыблемую позицию нашей партии и правительства Республики полноценно реализовать договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите", - говорится в сообщении ЦТАК. Как сообщается, Ким Чен Ын воспользовался встречей, чтобы передать искренний привет Путину и братскому российскому народу. Встреча Путина с Ким Чен Ыном состоялась 13 сентября на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке России.
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ким чен ын, владимир путин, сергей лавров, россия, пхеньян, дальний восток
Ким Чен Ын, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Пхеньян, Дальний Восток
Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным
ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о позиции реализовать договоренности саммита с Путиным
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые на саммите с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лавров посетил Пхеньян
с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет
"Товарищ Ким Чен Ын выразил незыблемую позицию нашей партии и правительства Республики полноценно реализовать договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите", - говорится в сообщении ЦТАК.
Как сообщается, Ким Чен Ын воспользовался встречей, чтобы передать искренний привет Путину и братскому российскому народу.
Встреча Путина с Ким Чен Ыном состоялась 13 сентября на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке
России.
Россия и КНДР продолжат контакты на высшем и высоком уровнях, уверен Лавров