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Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным - РИА Новости, 20.10.2023
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01:32 20.10.2023 (обновлено: 10:36 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/sammit-1903972049.html
Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным
Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным - РИА Новости, 20.10.2023
Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:32
2023-10-20T10:36
ким чен ын
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые на саммите с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Товарищ Ким Чен Ын выразил незыблемую позицию нашей партии и правительства Республики полноценно реализовать договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите", - говорится в сообщении ЦТАК. Как сообщается, Ким Чен Ын воспользовался встречей, чтобы передать искренний привет Путину и братскому российскому народу. Встреча Путина с Ким Чен Ыном состоялась 13 сентября на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке России.
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ким чен ын, владимир путин, сергей лавров, россия, пхеньян, дальний восток
Ким Чен Ын, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Пхеньян, Дальний Восток
Ким Чен Ын выразил стремление реализовать договоренности саммита с Путиным

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о позиции реализовать договоренности саммита с Путиным

© Фото : МИД РоссииПредседатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : МИД России
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил незыблемую позицию КНДР полноценно реализовать договоренности, достигнутые на саммите с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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"Товарищ Ким Чен Ын выразил незыблемую позицию нашей партии и правительства Республики полноценно реализовать договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите", - говорится в сообщении ЦТАК.
Как сообщается, Ким Чен Ын воспользовался встречей, чтобы передать искренний привет Путину и братскому российскому народу.
Встреча Путина с Ким Чен Ыном состоялась 13 сентября на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке России.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Ким Чен ЫнВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияПхеньянДальний Восток
 
 
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