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Музей обороны Тулы предлагает сделать хирургические салфетки для СВО
Музей обороны Тулы предлагает сделать хирургические салфетки для СВО - РИА Новости, 20.10.2023
Музей обороны Тулы предлагает сделать хирургические салфетки для СВО
Музей обороны Тулы проводит мастер-классы по изготовлению хирургических салфеток для отправки в госпитали в зону специальной военной операции, занятия популярны РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:55
2023-10-20T16:55
2023-10-20T16:55
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Музей обороны Тулы проводит мастер-классы по изготовлению хирургических салфеток для отправки в госпитали в зону специальной военной операции, занятия популярны у экскурсантов, рассказала РИА Новости методист музея Татьяна Мурашкина. "Посетители Музея обороны Тулы могут присоединиться к новому мастер-классу по изготовлению хирургических салфеток для госпиталей, работающих в зоне СВО. Наша помощь нужна сегодня раненым бойцам, и каждый гость музея способен внести свой вклад в общую победу", - сообщает музей на своем сайте. Сообщается, что бесплатный для участников мастер-класс организован при финансовой поддержке тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Всего за несколько дней, по данным музея, в занятиях приняли участие более 500 человек: студенты и старшеклассники, экскурсанты из Тулы и других городов. Уже изготовлено более 3 тысяч малых хирургических салфеток, которые в скором времени музей передаст в госпитали. Методист музея Татьяна Мурашкина рассказала РИА Новости, что на мастер-классе участников не только учат делать салфетки, но и рассказывают о военной медицине, о применении таких салфеток во время Великой Отечественной войны и нынешней специальной военной операции. "Эти салфетки действительно востребованы. Мы их делаем из марли повышенной плотности, складываем ее определенным образом, потом упаковываем и отправляем в госпитали в зону СВО. Там их стерилизуют и используют… Этими салфетками протирают поверхности, чтобы обеззаразить, раны затыкают. Чем больше таких салфеток, тем лучше, их запас не должен заканчиваться", - рассказала Мурашкина. По ее словам, поучаствовать в занятиях с энтузиазмом соглашаются посетители после экскурсий, иногда приходят целые коллективы с предложением помочь фронту. Когда из других городов звонят руководители тургрупп, чтобы записаться на экскурсию, работники музея рассказывают им о мастер-классах, и те вносят это в график поездки, отмечает методист. В планах музея – организовать также мастер-классы по плетению маскировочных сетей.
https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html
https://ria.ru/20231019/baggi-1903740192.html
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тула
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Музей обороны Тулы проводит мастер-классы по изготовлению хирургических салфеток для отправки в госпитали в зону специальной военной операции, занятия популярны у экскурсантов, рассказала РИА Новости методист музея Татьяна Мурашкина.
«
"Посетители Музея обороны Тулы могут присоединиться к новому мастер-классу по изготовлению хирургических салфеток для госпиталей, работающих в зоне СВО. Наша помощь нужна сегодня раненым бойцам, и каждый гость музея способен внести свой вклад в общую победу", - сообщает музей на своем сайте.
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Сообщается, что бесплатный для участников мастер-класс организован при финансовой поддержке тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Всего за несколько дней, по данным музея, в занятиях приняли участие более 500 человек: студенты и старшеклассники, экскурсанты из Тулы и других городов. Уже изготовлено более 3 тысяч малых хирургических салфеток, которые в скором времени музей передаст в госпитали.
Методист музея Татьяна Мурашкина рассказала РИА Новости, что на мастер-классе участников не только учат делать салфетки, но и рассказывают о военной медицине, о применении таких салфеток во время Великой Отечественной войны и нынешней специальной военной операции.
«
"Эти салфетки действительно востребованы. Мы их делаем из марли повышенной плотности, складываем ее определенным образом, потом упаковываем и отправляем в госпитали в зону СВО. Там их стерилизуют и используют… Этими салфетками протирают поверхности, чтобы обеззаразить, раны затыкают. Чем больше таких салфеток, тем лучше, их запас не должен заканчиваться", - рассказала Мурашкина.
По ее словам, поучаствовать в занятиях с энтузиазмом соглашаются посетители после экскурсий, иногда приходят целые коллективы с предложением помочь фронту. Когда из других городов звонят руководители тургрупп, чтобы записаться на экскурсию, работники музея рассказывают им о мастер-классах, и те вносят это в график поездки, отмечает методист. В планах музея – организовать также мастер-классы по плетению маскировочных сетей.
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