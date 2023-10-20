https://ria.ru/20231020/ryazan-1904118986.html

В Рязани проходит молебен о победе

В Рязани проходит молебен о победе - РИА Новости, 20.10.2023

В Рязани проходит молебен о победе

Рязань стала одним из городов, где проходит всероссийский молебен о победе, в регион прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:26

2023-10-20T13:26

2023-10-20T13:26

рязанская область

религия

русская православная церковь

георгий победоносец

павел малков

рязань

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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Рязань стала одним из городов, где проходит всероссийский молебен о победе, в регион прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Сегодня в Борисо-Глебский кафедральный собор прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя русского воинства. Рязань стала одним из городов, где проходит Всероссийский молебен о Победе", - написал Малков. Он отметил, что рязанцы вместе со всей страной молятся за наших воинов. "За тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну и людей. За тех, кто сражается сейчас. За Победу", - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы правительства региона, всероссийский молебен о победе – патриотическая акция, инициатором которой стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его благословению с мая этого года ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца доставляют в епархии РПЦ по всей стране.

рязань

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, русская православная церковь, георгий победоносец, павел малков, рязань