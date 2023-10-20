В Рязани проходит молебен о победе
Малков: в Рязани проходит всероссийский молебен о победе
РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Рязань стала одним из городов, где проходит всероссийский молебен о победе, в регион прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
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"Сегодня в Борисо-Глебский кафедральный собор прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя русского воинства. Рязань стала одним из городов, где проходит Всероссийский молебен о Победе", - написал Малков.
Он отметил, что рязанцы вместе со всей страной молятся за наших воинов. "За тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну и людей. За тех, кто сражается сейчас. За Победу", - подчеркнул губернатор.
По данным пресс-службы правительства региона, всероссийский молебен о победе – патриотическая акция, инициатором которой стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его благословению с мая этого года ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца доставляют в епархии РПЦ по всей стране.
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской областиКовчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца