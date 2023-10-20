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В Рязани проходит молебен о победе - РИА Новости, 20.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
13:26 20.10.2023
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В Рязани проходит молебен о победе
В Рязани проходит молебен о победе - РИА Новости, 20.10.2023
В Рязани проходит молебен о победе
Рязань стала одним из городов, где проходит всероссийский молебен о победе, в регион прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:26
2023-10-20T13:26
рязанская область
религия
русская православная церковь
георгий победоносец
павел малков
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Рязань стала одним из городов, где проходит всероссийский молебен о победе, в регион прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Сегодня в Борисо-Глебский кафедральный собор прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя русского воинства. Рязань стала одним из городов, где проходит Всероссийский молебен о Победе", - написал Малков. Он отметил, что рязанцы вместе со всей страной молятся за наших воинов. "За тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну и людей. За тех, кто сражается сейчас. За Победу", - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы правительства региона, всероссийский молебен о победе – патриотическая акция, инициатором которой стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его благословению с мая этого года ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца доставляют в епархии РПЦ по всей стране.
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религия, русская православная церковь, георгий победоносец, павел малков, рязань
Рязанская область, Религия, Русская православная церковь, Георгий Победоносец, Павел Малков, Рязань
В Рязани проходит молебен о победе

Малков: в Рязани проходит всероссийский молебен о победе

© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской областиВсероссийский молебен о Победе в Рязани
Всероссийский молебен о Победе в Рязани - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Рязань стала одним из городов, где проходит всероссийский молебен о победе, в регион прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня в Борисо-Глебский кафедральный собор прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя русского воинства. Рязань стала одним из городов, где проходит Всероссийский молебен о Победе", - написал Малков.
Он отметил, что рязанцы вместе со всей страной молятся за наших воинов. "За тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну и людей. За тех, кто сражается сейчас. За Победу", - подчеркнул губернатор.
По данным пресс-службы правительства региона, всероссийский молебен о победе – патриотическая акция, инициатором которой стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его благословению с мая этого года ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца доставляют в епархии РПЦ по всей стране.
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской областиКовчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
 
Рязанская областьРелигияРусская православная церковьГеоргий ПобедоносецПавел МалковРязань
 
 
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