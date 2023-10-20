https://ria.ru/20231020/riski-1904140158.html

МИД России заявил о рисках из-за иностранных военных на Ближнем Востоке

МИД России заявил о рисках из-за иностранных военных на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.10.2023

МИД России заявил о рисках из-за иностранных военных на Ближнем Востоке

Наращивание иностранного военного присутствия в зоне палестино-израильского конфликта неизбежно несет в себе риски дальнейшей эскалации и того, что вооруженное... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:15

2023-10-20T14:15

2023-10-20T14:15

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Наращивание иностранного военного присутствия в зоне палестино-израильского конфликта неизбежно несет в себе риски дальнейшей эскалации и того, что вооруженное противостояние может распространиться на другие страны, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Ранее США направили корабль USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря. Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой также прибыл в восточную часть Средиземного моря. Другой авианосец - "Дуайт Эйзенхауэр" - также перебрасывают в этот регион. К растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщило издание Washington Post. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. "Наращивание иностранного военного присутствия в зоне вооруженного конфликта, естественно, неизбежно несет в себе риски дальнейшей эскалации", - сказал Зайцев на брифинге. Он отметил, что с разных сторон, напрямую или косвенно вовлеченных в текущую конфронтацию вокруг сектора Газа, звучат провокационные заявления, а также есть риск расширения вооруженного противостояния на сопредельные страны и даже на весь регион. "Мы не считаем, что это способствует поиску кратчайшего пути к оздоровлению обстановки и достижению мира", - заявил Зайцев. Он добавил, что Москва со своей стороны посредственно придерживается политико-дипломатического способа разрешения палестино-израильского конфликта через запуск переговоров, итогом которых должно стать создание государства Палестина. "Только такое решение позволит гарантировать ситуацию и избежать рецидивов насилия", - подчеркнул Зайцев. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231020/deaskalatsiya-1903978252.html

https://ria.ru/20230922/kitay-1898079113.html

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израиль, россия, средиземное море, в мире, сектор газа, сша