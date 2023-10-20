https://ria.ru/20231020/rf-1904028610.html

Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами

Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами - РИА Новости, 20.10.2023

Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами

Генеральные прокуратуры России и Белоруссии обсудят на коллегии в Нижнем Новгороде противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:45

2023-10-20T10:45

2023-10-20T10:46

россия

белоруссия

нижний новгород

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

миграция

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генеральные прокуратуры России и Белоруссии обсудят на коллегии в Нижнем Новгороде противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями мигрантов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород, где состоится заседание Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. "Генпрокуратуры России и Белоруссии обсудят практику прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении. Кроме того, на совместной коллегии будут рассмотрены вопросы организации взаимодействия по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Объединенная коллегия является совещательным органом. С 2008 года она проводится для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии. Последнее заседание состоялось в Бресте 21 октября 2022 года.

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россия, белоруссия, нижний новгород, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество, миграция