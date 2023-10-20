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Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами - РИА Новости, 20.10.2023
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10:45 20.10.2023 (обновлено: 10:46 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/rf-1904028610.html
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами - РИА Новости, 20.10.2023
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами
Генеральные прокуратуры России и Белоруссии обсудят на коллегии в Нижнем Новгороде противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:45
2023-10-20T10:46
россия
белоруссия
нижний новгород
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
миграция
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генеральные прокуратуры России и Белоруссии обсудят на коллегии в Нижнем Новгороде противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями мигрантов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород, где состоится заседание Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. "Генпрокуратуры России и Белоруссии обсудят практику прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении. Кроме того, на совместной коллегии будут рассмотрены вопросы организации взаимодействия по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Объединенная коллегия является совещательным органом. С 2008 года она проводится для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии. Последнее заседание состоялось в Бресте 21 октября 2022 года.
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россия, белоруссия, нижний новгород, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество, миграция
Россия, Белоруссия, Нижний Новгород, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Миграция
Генпрокуроры России и Белоруссии обсудят вопросы по борьбе с нелегалами

Генпрокуратуры РФ и Белоруссии обсудят вопросы борьбы с незаконной миграцией

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генеральные прокуратуры России и Белоруссии обсудят на коллегии в Нижнем Новгороде противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями мигрантов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Нижний Новгород, где состоится заседание Объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
"Генпрокуратуры России и Белоруссии обсудят практику прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на противодействие незаконной миграции, а также укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.
Кроме того, на совместной коллегии будут рассмотрены вопросы организации взаимодействия по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Объединенная коллегия является совещательным органом. С 2008 года она проводится для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии. Последнее заседание состоялось в Бресте 21 октября 2022 года.
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РоссияБелоруссияНижний НовгородИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбществоМиграция
 
 
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