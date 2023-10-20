https://ria.ru/20231020/retsepty-1904185452.html

Шеф-повар, с которым общался Путин, рассказал о новом кулинарном тренде

Шеф-повар, с которым общался Путин, рассказал о новом кулинарном тренде - РИА Новости, 20.10.2023

Шеф-повар, с которым общался Путин, рассказал о новом кулинарном тренде

Шеф-повар одного из ресторанов в Красной Поляне Андрей Савенков, которому президент Владимир Путин обещал рассекретить меню Сталина на Ялтинской конференции,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:09

2023-10-20T16:09

2023-10-20T20:37

россия

владимир путин

общество

сочи

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Шеф-повар одного из ресторанов в Красной Поляне Андрей Савенков, которому президент Владимир Путин обещал рассекретить меню Сталина на Ялтинской конференции, рассказал РИА Новости о новом тренде: повара начали изучать и восстанавливать старорусские рецепты. "Сейчас это тренд: возрождение старого культурного слоя и продуктового ряда с учетом того, что у нас началось импортозамещение, все вернулись к истокам", — сказал кулинар. По его словам, российские повара начали активно сотрудничать с музеями — в архивных документах зафиксированы различные блюда или обычаи. Благодаря такой коммуникации кулинарный мир ждет много открытий, считает Савенков."Раньше мы месяц ждали разрешение на доступ в архивы, сейчас сотрудники уже доверяют поварам и даже приезжают, чтобы посмотреть, как все блюда реализованы", — пояснил он. Сам Савенков уже включил в новое меню блюда, рецепты которых хранились в музейных архивах. "Мы сделали запрос в краснодарский Дом-музей Таммсааре, и директор нашла старинный рецепт клецок с томленой уткой, это блюдо уже можно попробовать в нашем ресторане", — рассказал кулинар.Искать старорусские рецепты будут повара из разных регионов России, добавил он. Сейчас создается проект, который будет "поднимать этот культурный код" при поддержке правительства, заключил шеф-повар.

https://ria.ru/20231005/gastroturizm-1900304247.html

https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, сочи