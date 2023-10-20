https://ria.ru/20231020/regpodderzhka-1904110089.html

Регподдержка на перевозку экспортпродукции может увеличиться до 1 млн руб

Регподдержка на перевозку экспортпродукции может увеличиться до 1 млн руб - РИА Новости, 20.10.2023

Регподдержка на перевозку экспортпродукции может увеличиться до 1 млн руб

Государственная поддержка экспорта малого бизнеса на транспортировку продукции может быть увеличена вдвое, до 1 миллиона рублей на компанию, соответствующее... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:08

2023-10-20T13:08

2023-10-20T13:42

экономика

россия

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Государственная поддержка экспорта малого бизнеса на транспортировку продукции может быть увеличена вдвое, до 1 миллиона рублей на компанию, соответствующее предложение Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) направил в Минэкономразвития РФ в рамках оптимизации работы центров поддержки экспорта в регионах, сообщил вице-президент РЭЦ по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Роман Генкель на форуме "Сделано в России"."РЭЦ, наделенный полномочиями по координации деятельности центров поддержки экспорта (ЦПЭ), совместно с Минэкономразвития России осуществляет перенастройку действующего инструментария ЦПЭ. Так, будет увеличен лимит услуги по содействию в транспортировке продукции, предназначенной на экспорт, с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Данный вопрос неоднократно поднимался", - сообщил Генкель на сессии "Экспорт как точка роста экономики регионов".Он добавил, что мониторинг качества работы ЦПЭ ведется постоянно, а при расчете поддержки, предоставляемой региону на развитие ЦПЭ, учитывается эффективность работы центра в предыдущем периоде."Сохранение и увеличение эффективности работы региональной инфраструктуры поддержки возможно только при продлении меры государственной поддержки экспортной деятельности субъектов МСП на период до 2030 года", - сказал Генкель.Кроме того, он отметил, что РЭЦ продолжает формировать базу успешных региональных практик содействия развитию несырьевого неэнергетического экспорта. Они касаются не только финансовой поддержки. Генкель подчеркивает важность межрегиональной коммуникации. "Формат обмена опытом и выработки совместных решений РЭЦ использует при организации работы центров поддержки экспорта, и сейчас мы ставим перед собой цель – создать площадку для коммуникации заместителей глав и министров всех субъектов РФ, курирующих вопросы развития экспорта в регионах", - сказал он.

https://ria.ru/20231019/eksportery-1904026539.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)