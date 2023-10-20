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В Данковском районе Липецкой области завершили расселение аварийного жилья - РИА Новости, 20.10.2023
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Липецкая область
 
17:21 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/rasselenie-1904207220.html
В Данковском районе Липецкой области завершили расселение аварийного жилья
В Данковском районе Липецкой области завершили расселение аварийного жилья - РИА Новости, 20.10.2023
В Данковском районе Липецкой области завершили расселение аварийного жилья
Ключи от более 40 новых квартир вручили власти Липецкой области жителям города Данкова, завершив тем самым в Данковском районе программу расселения аварийного... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:21
2023-10-20T17:21
липецкая область
жилье
данковский район
данков
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Ключи от более 40 новых квартир вручили власти Липецкой области жителям города Данкова, завершив тем самым в Данковском районе программу расселения аварийного жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что строительство многоквартирного дома в Данкове велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Новоселами стали 23 семьи и 18 детей-сирот. Квартиры в новом доме отделаны "под ключ", установлена сантехника, счетчики и электрические плиты. Прилегающая территория благоустроена. Есть парковка для автомобилей, а также зоны для отдыха и игр. По сообщению Артамонова, программа по расселению аварийного жилья в Данковском районе завершена досрочно. "Регион успешно справляется с реализацией программы по расселению аварийного жилфонда и должен завершить ее досрочно", – отметил Артамонов. Он добавил, что всего с 2019 года в регионе более 4,5 тысячи жителей региона переехали в новые квартиры из непригодного для проживания жилищного фонда с общей площадью почти в 70 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20231019/kapremont-1903857121.html
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жилье, данковский район, данков, игорь артамонов
Липецкая область, Жилье, Данковский район, Данков, Игорь Артамонов

В Данковском районе Липецкой области завершили расселение аварийного жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Ключи от более 40 новых квартир вручили власти Липецкой области жителям города Данкова, завершив тем самым в Данковском районе программу расселения аварийного жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что строительство многоквартирного дома в Данкове велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Новоселами стали 23 семьи и 18 детей-сирот. Квартиры в новом доме отделаны "под ключ", установлена сантехника, счетчики и электрические плиты. Прилегающая территория благоустроена. Есть парковка для автомобилей, а также зоны для отдыха и игр.
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По сообщению Артамонова, программа по расселению аварийного жилья в Данковском районе завершена досрочно.
"Регион успешно справляется с реализацией программы по расселению аварийного жилфонда и должен завершить ее досрочно", – отметил Артамонов.
Он добавил, что всего с 2019 года в регионе более 4,5 тысячи жителей региона переехали в новые квартиры из непригодного для проживания жилищного фонда с общей площадью почти в 70 тысяч квадратных метров.
 
Липецкая областьЖильеДанковский районДанковИгорь Артамонов
 
 
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