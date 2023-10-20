https://ria.ru/20231020/rada-1903977460.html

СМИ: пятая часть депутатов Рады ушла с голосования по запрету УПЦ

СМИ: пятая часть депутатов Рады ушла с голосования по запрету УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: пятая часть депутатов Рады ушла с голосования по запрету УПЦ

Семьдесят два парламентария (18 процентов) проигнорировали голосование за законопроект, предоставляющий юридические основания для запрета религиозных... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:37

2023-10-20T03:37

2023-10-20T11:02

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Семьдесят два парламентария (18 процентов) проигнорировали голосование за законопроект, предоставляющий юридические основания для запрета религиозных организаций, связанных с РФ, сделав вид, что отсутствуют в зале Верховной рады, сообщает украинское издание "Обозреватель". Ранее в четверг украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете Украинской православной церкви. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировали 72 народных депутата (18 процентов). Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что "отсутствуют", — сообщает издание. Свое "исчезновение" парламентарии организовали, вытянув персональные карточки для голосования, чтобы не принимать в нем участие. По данным издания, всего законопроект поддержали 267 парламентариев, при этом "не голосовали — 17", еще два воздержались и 15 политиков выступили "против". Согласно опубликованным спискам поименного голосования, 59 процентов парламентариев в депутатской группе "Восстановление Украины" проигнорировали голосование, 29 процентов в группе "За будущее" и 27 процентов в "Платформе за жизнь и мир" (ПЗЖМ), созданной из бывшего состава ныне запрещенной судом "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Законопроект № 8371 будет еще выносится на голосование. Как отметил первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, во время второго чтения закон требует дополнительной доработки для того, чтобы стать сбалансированным и учесть принципы регулирования религиозных организаций без нарушения конституционных прав граждан на свободу вероисповедания. Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231020/tserkov-1903971072.html

https://ria.ru/20231019/ukraina-1903863062.html

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верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, россия