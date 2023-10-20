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Президент Египта призвал к возрождению ближневосточного мирного процесса - РИА Новости, 20.10.2023
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17:25 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/protsess-1904208185.html
Президент Египта призвал к возрождению ближневосточного мирного процесса
Президент Египта призвал к возрождению ближневосточного мирного процесса - РИА Новости, 20.10.2023
Президент Египта призвал к возрождению ближневосточного мирного процесса
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости возрождения ближневосточного мирного процесса и создания палестинского государства в границах 1967 РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:25
2023-10-20T17:25
в мире
израиль
египет
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
риши сунак
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости возрождения ближневосточного мирного процесса и создания палестинского государства в границах 1967 года. &quot;Необходимо возрождение мирного процесса и создание палестинского государства в границах 1967 года&quot;, - сказал ас-Сиси в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Каире, которую транслировали египетские телеканалы.Также египетский президент охарактеризовал идею перемещения палестинцев из сектора Газа как очень опасную и подчеркнул необходимость координации, чтобы нынешние события не привели к региональной войне. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, египет, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, риши сунак
В мире, Израиль, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Риши Сунак
Президент Египта призвал к возрождению ближневосточного мирного процесса

Ас-Сиси заявил о необходимости возрождения ближневосточного мирного процесса

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости возрождения ближневосточного мирного процесса и создания палестинского государства в границах 1967 года.
«

"Необходимо возрождение мирного процесса и создание палестинского государства в границах 1967 года", - сказал ас-Сиси в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Каире, которую транслировали египетские телеканалы.

Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
Также египетский президент охарактеризовал идею перемещения палестинцев из сектора Газа как очень опасную и подчеркнул необходимость координации, чтобы нынешние события не привели к региональной войне.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
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7 октября, 15:26
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСРиши Сунак
 
 
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