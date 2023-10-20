https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904176026.html

В Польше ребенок принес в детсад самокрутку с марихуаной

В Польше ребенок принес в детсад самокрутку с марихуаной - РИА Новости, 20.10.2023

В Польше ребенок принес в детсад самокрутку с марихуаной

Четырехлетний ребенок принес в детский сад в Польше самокрутку с марихуаной, сообщила журналистам представитель местной полиции Магдалена Гонсовская. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:43

2023-10-20T15:43

2023-10-20T15:43

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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Четырехлетний ребенок принес в детский сад в Польше самокрутку с марихуаной, сообщила журналистам представитель местной полиции Магдалена Гонсовская. "Директор одного из детских садов города Пясечно (под Варшавой – ред.) сообщила о необычном инциденте, который произошел в ее учреждении. Оказалось, что один из детей вместо игрушки принес в детский сад самокрутку с марихуаной", - рассказала Гонсовская. Отмечается, что на место происшествия немедленно были отправлены сотрудники криминального отдела полиции. Малыш рассказал полицейским, что нашел самокрутку дома. Позже было установлено, что в самокрутке была марихуана. Также полицейские отправилась в дом малыша по месту его регистрации, где застали 35-летнего отца ребенка. Он признал, что найденная в детском саду самокрутка с марихуаной принадлежит ему. "Мужчина пояснил, что два дня назад отмечал свой день рождения и по этому поводу решил покурить марихуану, но это был разовый случай. В ходе обыска полицейские обнаружили в корзине для белья еще одну самокрутку с марихуаной", - сообщила Гонсовская. По ее словам, мужчине уже предъявлено обвинение в хранении наркотических средств, производство по делу находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20231020/kontrabanda-1904141948.html

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