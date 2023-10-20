https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904160686.html

На Алтае проведут проверку после видео с упавшим с лестницы ребенком

На Алтае проведут проверку после видео с упавшим с лестницы ребенком - РИА Новости, 20.10.2023

На Алтае проведут проверку после видео с упавшим с лестницы ребенком

Прокуратура проводит проверку в Алтайском крае после публикации видео, на котором ребенок падает в лестничный пролет, предположительно в школе, сообщила... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:05

2023-10-20T15:05

2023-10-20T15:16

происшествия

алтайский край

новоалтайск

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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в Алтайском крае после публикации видео, на котором ребенок падает в лестничный пролет, предположительно в школе, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сегодня, 20.10.2023 года, в мессенджерах социальной сети и в средствах массовой информации размещена видеозапись с падением ребенка с лестницы в пролет между этажами (…) К видео имеется запись, что данный факт произошел в учебном заведении города Новоалтайска. Прокурор Алтайского края Антон Герман, реагируя на сообщение о получении повреждений ребенком, поручил установить школу, проверить соблюдение требований безопасности при организации образовательного процесса и нахождения детей в учреждении", - сообщила Антошкина. Она подчеркнула, что при наличии оснований прокуратура соответствующе отреагирует.

https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904091614.html

алтайский край

новоалтайск

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происшествия, алтайский край, новоалтайск