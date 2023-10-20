https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904114835.html

Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в убийстве мальчика в Мончегорске

Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в убийстве мальчика в Мончегорске - РИА Новости, 20.10.2023

Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в убийстве мальчика в Мончегорске

Прокурор запросил пожизненный срок для Сергея Цветкова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске Мурманской области, сообщил РИА... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:15

2023-10-20T13:15

2023-10-20T13:22

происшествия

мончегорск

россия

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прокурор запросил пожизненный срок для Сергея Цветкова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске Мурманской области, сообщил РИА Новости столичный адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы потерпевших в Мурманском областном суде. "Прокурор запросил пожизненное лишение свободы. Нами, как потерпевшей стороной, поддержана позиция государственного обвинителя", - сказал адвокат. Также мама мальчика заявила к обвиняемому гражданский иск на 5 миллионов рублей. Как уточнил защитник, вину в инкриминируемом преступлении Цветков не признал и не раскаялся. "Цветков выбрал себе в жертву маленького мальчика, который ему доверял и открыл дверь. Обвиняемый планировал преступление заранее и подготовился к нему. Длительное время он усыплял бдительность матери, проявляя искусственный интерес к ней, тогда как истинным интересом Цветкова был ее сын", - рассказал Алешкин. Как сообщало региональное управление СК РФ, 1 июля 2022 года в Мончегорске мужчина, находясь в квартире, где жил ребенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика обнаружила его мать. Подозреваемого 1970 года рождения задержали через неделю, вскоре арестовали. Дело возбудили по п. п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

https://ria.ru/20231020/krasnoyarsk-1903999179.html

https://ria.ru/20231002/dtp-1899879294.html

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происшествия, мончегорск, россия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)