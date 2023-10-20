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В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек - РИА Новости, 20.10.2023
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12:50 20.10.2023 (обновлено: 12:52 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904101584.html
В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек
В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек - РИА Новости, 20.10.2023
В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек
Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в микрорайоне Перми, это уроженец Свердловской области, его ищут, сообщает... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:50
2023-10-20T12:52
происшествия
свердловская область
екатеринбург
пермь
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ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в микрорайоне Перми, это уроженец Свердловской области, его ищут, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД. Ранее в пермских сообществах в соцсетях появилась информация о трех нападениях в октябре на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Все пострадавшие живы: первой девушке на улице приставили к горлу нож, пытаясь увести с собой, однако она смогла вырваться; об аналогичных действиях со стороны неизвестного прохожего сообщила еще одна жительница микрорайона. Через несколько дней 18-летняя пермячка была на улице схвачена злоумышленником за волосы, он потащил ее в кусты, угрожая убить, нападавшего спугнул житель ближайшего дома, который закричал с балкона, заметив происходящее. По данным ведомства, к нападениям причастен 45-летний уроженец Свердловской области, он был объявлен в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. "Установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении ряда противоправных действий в отношении женщин в Индустриальном районе г. Перми. Его местонахождение устанавливается", - говорится в сообщении. Также управление разместило в своем Telegram-канале описание подозреваемого. МВД просит всех, кому что-либо известно о том, где скрывается гражданин, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Приметы мужчины: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в синюю куртку типа робы со светоотражающими полосами. Микрорайон Ераничи находится примерно в шести километрах от центра Перми, в Индустриальном районе города, когда-то на этом месте был одноименный совхоз.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
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свердловская область
екатеринбург
пермь
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, пермь
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Пермь
В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек

Полиция установила личность подозреваемого в нападениях на девушек в Перми

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в микрорайоне Перми, это уроженец Свердловской области, его ищут, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
Ранее в пермских сообществах в соцсетях появилась информация о трех нападениях в октябре на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Все пострадавшие живы: первой девушке на улице приставили к горлу нож, пытаясь увести с собой, однако она смогла вырваться; об аналогичных действиях со стороны неизвестного прохожего сообщила еще одна жительница микрорайона. Через несколько дней 18-летняя пермячка была на улице схвачена злоумышленником за волосы, он потащил ее в кусты, угрожая убить, нападавшего спугнул житель ближайшего дома, который закричал с балкона, заметив происходящее.
По данным ведомства, к нападениям причастен 45-летний уроженец Свердловской области, он был объявлен в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге.
"Установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении ряда противоправных действий в отношении женщин в Индустриальном районе г. Перми. Его местонахождение устанавливается", - говорится в сообщении. Также управление разместило в своем Telegram-канале описание подозреваемого.
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МВД просит всех, кому что-либо известно о том, где скрывается гражданин, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Приметы мужчины: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в синюю куртку типа робы со светоотражающими полосами.
Микрорайон Ераничи находится примерно в шести километрах от центра Перми, в Индустриальном районе города, когда-то на этом месте был одноименный совхоз.
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