https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904101584.html

В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек

В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек - РИА Новости, 20.10.2023

В Перми ищут мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек

Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в микрорайоне Перми, это уроженец Свердловской области, его ищут, сообщает... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:50

2023-10-20T12:50

2023-10-20T12:52

происшествия

свердловская область

екатеринбург

пермь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в микрорайоне Перми, это уроженец Свердловской области, его ищут, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД. Ранее в пермских сообществах в соцсетях появилась информация о трех нападениях в октябре на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Все пострадавшие живы: первой девушке на улице приставили к горлу нож, пытаясь увести с собой, однако она смогла вырваться; об аналогичных действиях со стороны неизвестного прохожего сообщила еще одна жительница микрорайона. Через несколько дней 18-летняя пермячка была на улице схвачена злоумышленником за волосы, он потащил ее в кусты, угрожая убить, нападавшего спугнул житель ближайшего дома, который закричал с балкона, заметив происходящее. По данным ведомства, к нападениям причастен 45-летний уроженец Свердловской области, он был объявлен в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. "Установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении ряда противоправных действий в отношении женщин в Индустриальном районе г. Перми. Его местонахождение устанавливается", - говорится в сообщении. Также управление разместило в своем Telegram-канале описание подозреваемого. МВД просит всех, кому что-либо известно о том, где скрывается гражданин, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Приметы мужчины: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в синюю куртку типа робы со светоотражающими полосами. Микрорайон Ераничи находится примерно в шести километрах от центра Перми, в Индустриальном районе города, когда-то на этом месте был одноименный совхоз.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

https://ria.ru/20231020/krasnoyarsk-1903999179.html

свердловская область

екатеринбург

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, екатеринбург, пермь