https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904091614.html

В карельской полиции назвали причину истошных криков ребенка

В карельской полиции назвали причину истошных криков ребенка - РИА Новости, 20.10.2023

В карельской полиции назвали причину истошных криков ребенка

Полиция Карелии установила, что истошно кричавший ребенок из резонансного видео так выражал свое недовольство отказом родителей включить мультфильмы, сообщает... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:18

2023-10-20T12:18

2023-10-20T12:22

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Полиция Карелии установила, что истошно кричавший ребенок из резонансного видео так выражал свое недовольство отказом родителей включить мультфильмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ролик с душераздирающими криками ребенка был опубликован в соцсети "ВКонтакте" 18 октября. К поискам в Петрозаводске этой семьи и выяснению обстоятельств подключились детский омбудсмен, полиция, следователи и прокуратура. Участковый установил квартиру, где, предположительно, проживала эта девочка. "Вечером 18 октября детей укладывали спать, однако младшая требовала включить мультики... Отказ родителей и привел к истерике, а также послужил предметом публикации в медиа, широкого обсуждения среди пользователей", - говорится в Telegram-канале УМВД. Проверка обстоятельств, впрочем, продолжается, добавили в полиции. Автор ролика сообщила РИА Новости, что ее уверили, что с ребенком все в порядке и он растет в благополучной семье.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903791095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия