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В карельской полиции назвали причину истошных криков ребенка
В карельской полиции назвали причину истошных криков ребенка - РИА Новости, 20.10.2023
В карельской полиции назвали причину истошных криков ребенка
Полиция Карелии установила, что истошно кричавший ребенок из резонансного видео так выражал свое недовольство отказом родителей включить мультфильмы, сообщает... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:18
2023-10-20T12:18
2023-10-20T12:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Полиция Карелии установила, что истошно кричавший ребенок из резонансного видео так выражал свое недовольство отказом родителей включить мультфильмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ролик с душераздирающими криками ребенка был опубликован в соцсети "ВКонтакте" 18 октября. К поискам в Петрозаводске этой семьи и выяснению обстоятельств подключились детский омбудсмен, полиция, следователи и прокуратура. Участковый установил квартиру, где, предположительно, проживала эта девочка. "Вечером 18 октября детей укладывали спать, однако младшая требовала включить мультики... Отказ родителей и привел к истерике, а также послужил предметом публикации в медиа, широкого обсуждения среди пользователей", - говорится в Telegram-канале УМВД. Проверка обстоятельств, впрочем, продолжается, добавили в полиции. Автор ролика сообщила РИА Новости, что ее уверили, что с ребенком все в порядке и он растет в благополучной семье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия
В карельской полиции назвали причину истошных криков ребенка
Полиция Карелии: ребенок на видео кричал из-за отказа включить мультфильмы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Полиция Карелии установила, что истошно кричавший ребенок из резонансного видео так выражал свое недовольство отказом родителей включить мультфильмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ролик с душераздирающими криками ребенка был опубликован в соцсети "ВКонтакте" 18 октября. К поискам в Петрозаводске этой семьи и выяснению обстоятельств подключились детский омбудсмен, полиция, следователи и прокуратура. Участковый установил квартиру, где, предположительно, проживала эта девочка.
"Вечером 18 октября детей укладывали спать, однако младшая требовала включить мультики... Отказ родителей и привел к истерике, а также послужил предметом публикации в медиа, широкого обсуждения среди пользователей", - говорится в Telegram-канале УМВД
.
Проверка обстоятельств, впрочем, продолжается, добавили в полиции.
Автор ролика сообщила РИА Новости, что ее уверили, что с ребенком все в порядке и он растет в благополучной семье.
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