https://ria.ru/20231020/prigovor-1904079374.html

Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей

Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей - РИА Новости, 20.10.2023

Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей

Жителя Орловской области осудили на 15 лет колонии строгого режима за совершение ряда преступлений: поджог дома, где находилась его жена с ребенком, родителями... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:59

2023-10-20T11:59

2023-10-20T11:59

происшествия

орловская область

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жителя Орловской области осудили на 15 лет колонии строгого режима за совершение ряда преступлений: поджог дома, где находилась его жена с ребенком, родителями и дедушкой, уничтожение чужого имущества и кражу, сообщили в СУСК по региону на сайте. "В мае 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в утреннее время возле дома, расположенного в деревне Овсянниково Орловского муниципального округа. В результате конфликта со своей супругой он поджег домовладение, в котором она находилась вместе с малолетним ребенком, родителями и престарелым дедушкой, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание было своевременно потушено прибывшими сотрудниками полиции, все находившиеся в доме были вовремя выведены из задымленных помещений. По данным СУСК, в мае 2020 года подсудимый похитил бытовую технику из квартиры в Орле, где он временно проживал, и продал ее посторонним, разместив объявление на одном из интернет-сайтов. Как пояснили в ведомстве, мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных УК РФ: покушении на убийство (статья 105 УК РФ), уничтожении чужого имущества (статья 167 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ). Уточняется, что приговором суда фигуранту назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

https://ria.ru/20230620/ssora-1879345805.html

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html

орловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орловская область