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Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей - РИА Новости, 20.10.2023
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11:59 20.10.2023
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Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей
Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей - РИА Новости, 20.10.2023
Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей
Жителя Орловской области осудили на 15 лет колонии строгого режима за совершение ряда преступлений: поджог дома, где находилась его жена с ребенком, родителями... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:59
2023-10-20T11:59
происшествия
орловская область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жителя Орловской области осудили на 15 лет колонии строгого режима за совершение ряда преступлений: поджог дома, где находилась его жена с ребенком, родителями и дедушкой, уничтожение чужого имущества и кражу, сообщили в СУСК по региону на сайте. "В мае 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в утреннее время возле дома, расположенного в деревне Овсянниково Орловского муниципального округа. В результате конфликта со своей супругой он поджег домовладение, в котором она находилась вместе с малолетним ребенком, родителями и престарелым дедушкой, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание было своевременно потушено прибывшими сотрудниками полиции, все находившиеся в доме были вовремя выведены из задымленных помещений. По данным СУСК, в мае 2020 года подсудимый похитил бытовую технику из квартиры в Орле, где он временно проживал, и продал ее посторонним, разместив объявление на одном из интернет-сайтов. Как пояснили в ведомстве, мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных УК РФ: покушении на убийство (статья 105 УК РФ), уничтожении чужого имущества (статья 167 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ). Уточняется, что приговором суда фигуранту назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.
https://ria.ru/20230620/ssora-1879345805.html
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происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
Житель Орловской области получил 15 лет за поджог дома с собственной семьей

Жителю Орловской области дали 15 лет за поджог дома с женой, ребенком и родными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жителя Орловской области осудили на 15 лет колонии строгого режима за совершение ряда преступлений: поджог дома, где находилась его жена с ребенком, родителями и дедушкой, уничтожение чужого имущества и кражу, сообщили в СУСК по региону на сайте.
«
"В мае 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в утреннее время возле дома, расположенного в деревне Овсянниково Орловского муниципального округа. В результате конфликта со своей супругой он поджег домовладение, в котором она находилась вместе с малолетним ребенком, родителями и престарелым дедушкой, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что возгорание было своевременно потушено прибывшими сотрудниками полиции, все находившиеся в доме были вовремя выведены из задымленных помещений.
По данным СУСК, в мае 2020 года подсудимый похитил бытовую технику из квартиры в Орле, где он временно проживал, и продал ее посторонним, разместив объявление на одном из интернет-сайтов.
Как пояснили в ведомстве, мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных УК РФ: покушении на убийство (статья 105 УК РФ), уничтожении чужого имущества (статья 167 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).
Уточняется, что приговором суда фигуранту назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.
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