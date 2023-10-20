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В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина - РИА Новости, 20.10.2023
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13:43 20.10.2023 (обновлено: 13:47 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/press-konferentsiya-1904128458.html
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина
Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:43
2023-10-20T13:47
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, планируется ли провести большую пресс-конференцию президента РФ.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина

Песков: пресс-конференция Путина планируется, сроки будут известны позже

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, планируется ли провести большую пресс-конференцию президента РФ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Песков заявил, что дату прямой линии президента еще не назначили
21 сентября, 15:27
 
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