https://ria.ru/20231020/press-konferentsiya-1904128458.html

В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина

В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина - РИА Новости, 20.10.2023

В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина

Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:43

2023-10-20T13:43

2023-10-20T13:47

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, планируется ли провести большую пресс-конференцию президента РФ.

https://ria.ru/20230921/peskov-1897798537.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков