https://ria.ru/20231020/press-konferentsiya-1904128458.html
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина
Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:43
2023-10-20T13:43
2023-10-20T13:47
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, планируется ли провести большую пресс-конференцию президента РФ.
https://ria.ru/20230921/peskov-1897798537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина
Песков: пресс-конференция Путина планируется, сроки будут известны позже