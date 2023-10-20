https://ria.ru/20231020/prava-1904256593.html

Захарова высказалась о новом порядке пребывания иностранцев в Киргизии

Захарова высказалась о новом порядке пребывания иностранцев в Киргизии - РИА Новости, 20.10.2023

Захарова высказалась о новом порядке пребывания иностранцев в Киргизии

Новый порядок пребывания иностранных граждан в Киргизии не будет ущемлять права и интересы российских граждан, находящихся на территории республики, сообщила... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:47

2023-10-20T20:47

2023-10-20T20:47

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россия

мария захарова

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новый порядок пребывания иностранных граждан в Киргизии не будет ущемлять права и интересы российских граждан, находящихся на территории республики, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Накануне стало известно, что кабмин Киргизии принял решение об отмене практики, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории республики. Эти ограничения, по данным внешнеполитического ведомства, вводятся в целях обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны. "Рассматриваем этот нормативно-правовой акт как стремление партнеров навести порядок в миграционной сфере. По нашему мнению, данные нововведения не должны ущемлять права и интересы российских граждан, находящихся на территории республики", - говорится к комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Как сообщили в российском МИД, сохраняются условия для пребывания граждан РФ в Киргизии на длительный срок при получении регистрации, отмечается, что "россияне и другие граждане ЕАЭС смогут находиться в Киргизии без регистрации суммарно не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда". "Этот нормативно-правовой акт, как мы понимаем, во многом созвучен Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который устанавливает похожие требования для иностранных граждан, пребывающих в России", - отметили в дипведомстве.

https://ria.ru/20231017/vizaran-1903405759.html

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киргизия, россия, мария захарова, евразийский экономический союз