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В Хабаровске загорелась гостиница - РИА Новости, 20.10.2023
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10:02 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/pozhar-1904010689.html
В Хабаровске загорелась гостиница
В Хабаровске загорелась гостиница - РИА Новости, 20.10.2023
В Хабаровске загорелась гостиница
Пожар начался в гостинице в Хабаровске, здание покинули 50 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:02
2023-10-20T10:02
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Пожар начался в гостинице в Хабаровске, здание покинули 50 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. "Пожарные подразделения выехали на возгорание в здании гостиницы на ул. Мухина, 17 в Хабаровске. Вызов поступил в 16.02 (09.02 мск). По прибытии пожарных подразделений огонь наблюдался на кровле строения. Ведутся работы по разведке и обследованию помещений, локализации пламени. Самостоятельно здание покинули 50 человек", - говорится в сообщении. Информации по пострадавшим нет, отмечает главк.
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
В Хабаровске загорелась гостиница

В Хабаровске загорелась гостиница, эвакуировались 50 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Пожар начался в гостинице в Хабаровске, здание покинули 50 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.
"Пожарные подразделения выехали на возгорание в здании гостиницы на ул. Мухина, 17 в Хабаровске. Вызов поступил в 16.02 (09.02 мск). По прибытии пожарных подразделений огонь наблюдался на кровле строения. Ведутся работы по разведке и обследованию помещений, локализации пламени. Самостоятельно здание покинули 50 человек", - говорится в сообщении.
Информации по пострадавшим нет, отмечает главк.
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