https://ria.ru/20231020/pozhar-1904010689.html

В Хабаровске загорелась гостиница

В Хабаровске загорелась гостиница - РИА Новости, 20.10.2023

В Хабаровске загорелась гостиница

Пожар начался в гостинице в Хабаровске, здание покинули 50 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:02

2023-10-20T10:02

2023-10-20T10:02

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россия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Пожар начался в гостинице в Хабаровске, здание покинули 50 человек, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю. "Пожарные подразделения выехали на возгорание в здании гостиницы на ул. Мухина, 17 в Хабаровске. Вызов поступил в 16.02 (09.02 мск). По прибытии пожарных подразделений огонь наблюдался на кровле строения. Ведутся работы по разведке и обследованию помещений, локализации пламени. Самостоятельно здание покинули 50 человек", - говорится в сообщении. Информации по пострадавшим нет, отмечает главк.

https://ria.ru/20231020/pozhar-1903998661.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край