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В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек - РИА Новости, 20.10.2023
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09:28 20.10.2023 (обновлено: 09:39 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/pozhar-1903998661.html
В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек
В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек - РИА Новости, 20.10.2023
В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек
Пожар ликвидирован на складе на юге Москвы, где загорелись канцтовары, оргтехника и готовая полиграфическая продукция, один человек пострадал, сообщается в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:28
2023-10-20T09:39
происшествия
москва
пожар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожар ликвидирован на складе на юге Москвы, где загорелись канцтовары, оргтехника и готовая полиграфическая продукция, один человек пострадал, сообщается в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. По информации ведомства, пожар произошел в 01.46 в пятницу на складе по адресу Малый Калужский переулок, дом 1, строение 4. Происходило загорание канцтоваров, оргтехники и готовой полиграфической продукции в подвальном помещении на площади 50 квадратных метров. "Пожар был ликвидирован в 03.13. К сожалению, есть один пострадавший", - говорится в сообщении. Также уточняется, что доступ к очагу пожара был ограничен из-за сильной загруженности склада.
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происшествия, москва, пожар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Пожар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек

ГОЧСиПБ: при пожаре на складе канцтоваров на юге Москвы пострадал человек

© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramТушение пожара на складе на юге Москвы
Тушение пожара на складе на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Тушение пожара на складе на юге Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожар ликвидирован на складе на юге Москвы, где загорелись канцтовары, оргтехника и готовая полиграфическая продукция, один человек пострадал, сообщается в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
По информации ведомства, пожар произошел в 01.46 в пятницу на складе по адресу Малый Калужский переулок, дом 1, строение 4. Происходило загорание канцтоваров, оргтехники и готовой полиграфической продукции в подвальном помещении на площади 50 квадратных метров.
"Пожар был ликвидирован в 03.13. К сожалению, есть один пострадавший", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что доступ к очагу пожара был ограничен из-за сильной загруженности склада.
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ПроисшествияМоскваПожарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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