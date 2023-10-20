https://ria.ru/20231020/pozhar-1903998661.html

В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек

В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек - РИА Новости, 20.10.2023

В Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек

Пожар ликвидирован на складе на юге Москвы, где загорелись канцтовары, оргтехника и готовая полиграфическая продукция, один человек пострадал, сообщается в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:28

2023-10-20T09:28

2023-10-20T09:39

происшествия

москва

пожар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пожар ликвидирован на складе на юге Москвы, где загорелись канцтовары, оргтехника и готовая полиграфическая продукция, один человек пострадал, сообщается в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. По информации ведомства, пожар произошел в 01.46 в пятницу на складе по адресу Малый Калужский переулок, дом 1, строение 4. Происходило загорание канцтоваров, оргтехники и готовой полиграфической продукции в подвальном помещении на площади 50 квадратных метров. "Пожар был ликвидирован в 03.13. К сожалению, есть один пострадавший", - говорится в сообщении. Также уточняется, что доступ к очагу пожара был ограничен из-за сильной загруженности склада.

https://ria.ru/20231020/mchs-1903992998.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, пожар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)