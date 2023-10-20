https://ria.ru/20231020/pozhar-1903989221.html
На Ставрополье потушили пожар в гостинице
На Ставрополье потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 20.10.2023
На Ставрополье потушили пожар в гостинице
Пожар на кровле гостиничного комплекса в Пятигорске ликвидирован, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:08
2023-10-20T08:08
2023-10-20T08:19
происшествия
пятигорск
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 20 окт – РИА Новости. Пожар на кровле гостиничного комплекса в Пятигорске ликвидирован, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее МЧС информировало, что вечером 19 октября в посёлке Горячеводский загорелась кровля гостиничного комплекса на площади 70 квадратных метров. В 23.30 мск пожар локализировали на площади 200 квадратных метров. "Двадцатого октября 03.20 ликвидация пожара," – сообщает ведомство.По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 21 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье потушили пожар в гостинице
В Пятигорске потушили пожар на кровле гостиничного комплекса
ПЯТИГОРСК, 20 окт – РИА Новости. Пожар на кровле гостиничного комплекса в Пятигорске ликвидирован, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее МЧС информировало, что вечером 19 октября в посёлке Горячеводский загорелась кровля гостиничного комплекса на площади 70 квадратных метров. В 23.30 мск пожар локализировали на площади 200 квадратных метров.
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"Двадцатого октября 03.20 ликвидация пожара," – сообщает ведомство.
По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 21 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2022 годах