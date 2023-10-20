https://ria.ru/20231020/pozhar-1903989221.html

На Ставрополье потушили пожар в гостинице

На Ставрополье потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 20.10.2023

На Ставрополье потушили пожар в гостинице

Пожар на кровле гостиничного комплекса в Пятигорске ликвидирован, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:08

2023-10-20T08:08

2023-10-20T08:19

происшествия

пятигорск

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 20 окт – РИА Новости. Пожар на кровле гостиничного комплекса в Пятигорске ликвидирован, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее МЧС информировало, что вечером 19 октября в посёлке Горячеводский загорелась кровля гостиничного комплекса на площади 70 квадратных метров. В 23.30 мск пожар локализировали на площади 200 квадратных метров. "Двадцатого октября 03.20 ликвидация пожара," – сообщает ведомство.По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 21 человек и шесть единиц техники, из них от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.

https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html

пятигорск

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)