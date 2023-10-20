https://ria.ru/20231020/pozhar-1903984406.html

В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной

В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной - РИА Новости, 20.10.2023

В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной

Пожар в котельной в якутском поселке Солнечный ликвидирован, на объекте идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T06:52

2023-10-20T06:52

2023-10-20T10:08

происшествия

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ЯКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Пожар в котельной в якутском поселке Солнечный ликвидирован, на объекте идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. Ранее сообщалось о том, что в пятницу произошел пожар в котельной села в Усть-Майском районе Якутии, предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. "Пожар полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждено 200 погонных метров транспортерной ленты и 90 квадратных метров на объекте. Подано электроснабжение на циркуляционные насосы, циркуляция на население восстановлена. Проводятся работы по просушке помещений, восстановления транспортерной ленты", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, далее планируется запустить котлы, подачу угля будут производить крановой техникой до восстановления ленты. "Подача теплоснабжения населению планируется к 15.00, полное завершение восстановительных работ 06.00 21 октября", - отметили в пресс-службе. В теплоснабжающей компании "Теплоэнергосервис", принадлежащей ПАО "Якутскэнерго", уточнили РИА Новости, что котельную пришлось остановить, однако чтобы избежать замерзания теплоснабжение домов продолжало циркулировать.

https://ria.ru/20231020/pozhar-1903984287.html

https://ria.ru/20231019/pozhar-1903741716.html

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происшествия