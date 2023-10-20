https://ria.ru/20231020/pozhar-1903984406.html
В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной
В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной - РИА Новости, 20.10.2023
В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной
Пожар в котельной в якутском поселке Солнечный ликвидирован, на объекте идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:52
2023-10-20T06:52
2023-10-20T10:08
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904013052_0:62:697:454_1920x0_80_0_0_37de5c6969bf0baa03299b9ad97100db.jpg
ЯКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Пожар в котельной в якутском поселке Солнечный ликвидирован, на объекте идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. Ранее сообщалось о том, что в пятницу произошел пожар в котельной села в Усть-Майском районе Якутии, предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. "Пожар полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждено 200 погонных метров транспортерной ленты и 90 квадратных метров на объекте. Подано электроснабжение на циркуляционные насосы, циркуляция на население восстановлена. Проводятся работы по просушке помещений, восстановления транспортерной ленты", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, далее планируется запустить котлы, подачу угля будут производить крановой техникой до восстановления ленты. "Подача теплоснабжения населению планируется к 15.00, полное завершение восстановительных работ 06.00 21 октября", - отметили в пресс-службе. В теплоснабжающей компании "Теплоэнергосервис", принадлежащей ПАО "Якутскэнерго", уточнили РИА Новости, что котельную пришлось остановить, однако чтобы избежать замерзания теплоснабжение домов продолжало циркулировать.
https://ria.ru/20231020/pozhar-1903984287.html
https://ria.ru/20231019/pozhar-1903741716.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904013052_0:0:605:454_1920x0_80_0_0_1203165dd0b5aba5008fabb5d59be7ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В якутском поселке ликвидировали пожар в котельной
В якутском поселке Солнечный ликвидировали пожар в котельной
ЯКУТСК, 20 окт - РИА Новости.
Пожар в котельной в якутском поселке Солнечный ликвидирован, на объекте идут восстановительные работы, сообщает
пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось о том, что в пятницу произошел пожар в котельной села в Усть-Майском районе Якутии, предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
В Хабаровске ликвидировали пожар в трамвайно-троллейбусном депо
"Пожар полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждено 200 погонных метров транспортерной ленты и 90 квадратных метров на объекте. Подано электроснабжение на циркуляционные насосы, циркуляция на население восстановлена. Проводятся работы по просушке помещений, восстановления транспортерной ленты", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, далее планируется запустить котлы, подачу угля будут производить крановой техникой до восстановления ленты. "Подача теплоснабжения населению планируется к 15.00, полное завершение восстановительных работ 06.00 21 октября", - отметили в пресс-службе.
В теплоснабжающей компании "Теплоэнергосервис", принадлежащей ПАО "Якутскэнерго", уточнили РИА Новости, что котельную пришлось остановить, однако чтобы избежать замерзания теплоснабжение домов продолжало циркулировать.
При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек