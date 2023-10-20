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В Хабаровске ликвидировали пожар в трамвайно-троллейбусном депо
В Хабаровске ликвидировали пожар в трамвайно-троллейбусном депо - РИА Новости, 20.10.2023
В Хабаровске ликвидировали пожар в трамвайно-троллейбусном депо
Спасатели потушили пожар на 100 квадратных метрах в гаражном боксе на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:38
2023-10-20T06:38
2023-10-20T10:05
происшествия
хабаровск
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хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Спасатели потушили пожар на 100 квадратных метрах в гаражном боксе на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. Ранее главк информировал, что сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном здании на территории трамвайно-троллейбусного депо поступило в 09.46 (02.46 мск) 20 октября. Установлено, что огонь возник в гараже, где находятся автомобили, людей внутри не было. Информация о пострадавших не поступала. Огонь локализовали на 100 "квадратах". По данным МЧС, работы осложнялись большим количеством горюче-смазочных материалов внутри горящего бокса. Кроме того, на момент прибытия пожарных здание было закрыто, пришлось его вскрывать. "В 12.38 (05.38 мск) подразделения Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона доложили о полной ликвидации возгорания. Пострадавших в результате происшествия нет. Выгорели изнутри два гаражных бокса и легковой автомобиль, находящийся в одном из них. Также поврежден второй этаж здания над гаражными помещениями и частично крыша", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231017/pozhar-1903227416.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске ликвидировали пожар в трамвайно-троллейбусном депо
В Хабаровске потушили пожар в трамвайно-троллейбусном депо на 100 "квадратах"