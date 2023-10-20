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В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо

В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо - РИА Новости, 20.10.2023

В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо

Спасатели тушат пожар на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске, информации о пострадавших не поступало, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:50

2023-10-20T04:50

2023-10-20T04:50

происшествия

хабаровск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске, информации о пострадавших не поступало, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 09.46 (02.46 мск) 20 октября поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории трамвайно-троллейбусного депо на улице Краснореченской. Огнеборцы незамедлительно выехали на место пожара. В результате разведки установлено, что огонь возник в гараже, где находятся автомобили", - говорится в сообщении. Людей внутри не обнаружено. На месте работают 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Проводится локализация возгорания. Информация о пострадавших не поступала. "Предварительная площадь 100 квадратов", - уточнили РИА Новости в ГУ МЧС.

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происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)