Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/pozhar-1903980480.html
В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо
В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо - РИА Новости, 20.10.2023
В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо
Спасатели тушат пожар на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске, информации о пострадавших не поступало, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:50
2023-10-20T04:50
происшествия
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_b3b5a595f9abd823312770a2b70bb3b8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске, информации о пострадавших не поступало, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 09.46 (02.46 мск) 20 октября поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории трамвайно-троллейбусного депо на улице Краснореченской. Огнеборцы незамедлительно выехали на место пожара. В результате разведки установлено, что огонь возник в гараже, где находятся автомобили", - говорится в сообщении. Людей внутри не обнаружено. На месте работают 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Проводится локализация возгорания. Информация о пострадавших не поступала. "Предварительная площадь 100 квадратов", - уточнили РИА Новости в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20231019/pozhar-1903741716.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске загорелся гараж трамвайно-троллейбусного депо

Спасатели в Хабаровске тушат пожар в гараже трамвайно-троллейбусного депо

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тушение пожара . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске, информации о пострадавших не поступало, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В 09.46 (02.46 мск) 20 октября поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории трамвайно-троллейбусного депо на улице Краснореченской. Огнеборцы незамедлительно выехали на место пожара. В результате разведки установлено, что огонь возник в гараже, где находятся автомобили", - говорится в сообщении.
Людей внутри не обнаружено. На месте работают 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Проводится локализация возгорания. Информация о пострадавших не поступала.
"Предварительная площадь 100 квадратов", - уточнили РИА Новости в ГУ МЧС.
Пожар в здании областной больницы в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек
Вчера, 07:25
 
ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала