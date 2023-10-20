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Спецоперация, 20 октября: Путин в штабе ВС и рекордные потери в ВВС Украины - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 20.10.2023 (обновлено: 20:53 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/poteri-1904244016.html
Спецоперация, 20 октября: Путин в штабе ВС и рекордные потери в ВВС Украины
Спецоперация, 20 октября: Путин в штабе ВС и рекордные потери в ВВС Украины - РИА Новости, 20.10.2023
Спецоперация, 20 октября: Путин в штабе ВС и рекордные потери в ВВС Украины
О поездке Путина в штаб российской армии, ходе спецоперации, планах Байдена на помощь ВСУ и судьбе украинского нациста — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:32
2023-10-20T20:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
мария захарова
вооруженные силы украины
миг-29
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. О поездке Путина в штаб российской армии, ходе спецоперации, планах Байдена на помощь ВСУ и судьбе украинского нациста — в материале РИА Новости."Разумная инвестиция США"Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность продолжить бесперебойные поставки оружия Украине, назвав эту помощь "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям американцев.Глава государства намерен подать в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности Штатов. Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку". При этом Байден в очередной раз повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.Реакция РоссииСлова американского лидера вызвали критическую реакцию в России. Так, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил заявление Байдена фразой: "за гранью добра и зла". В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что своим высказыванием Байден доказал, что США до этого обманывали весь мир, оправдывая помощь Киеву "борьбой за свободу и демократию". Дипломат подчеркнула, что войны всегда представляли для Вашингтона "разумную инвестицию", так как проходили не на американской территории, а чужие издержки Штаты никогда не волновали.Путин обсудил СВО с начальником ГенштабаПрезидент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где о ходе спецоперации ему доложил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что поездка заранее не планировалась и была "оперативно согласована".Во время встречи Герасимов доложил российскому лидеру, что объединенная группировка войск решает задачи в зоне СВО "в соответствии с планом операции".Ход спецоперацииМинобороны сообщило о рекордных потерях Воздушных сил Украины — за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили сразу семь истребителей МиГ-29. Всего за неделю российская армия отразила более 80 атак и контратак противника. Потери ВСУ на всех участках фронта составили более 5830 военнослужащих, 27 танков, 92 бронемашины, 12 самолетов, два вертолета и 314 беспилотников.В министерстве также заявили о нескольких неудачных попытках украинских войск захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.Обвинение ГунькоСледственный комитет заочно предъявил бывшему бойцу дивизии СС "Галичина" Ярославу Гунько (он же Хунка), приглашенному 22 сентября в парламент Канады как "ветеран борьбы против русских", обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, направлены запросы в Канаду, Польшу и Белоруссию.По данным ведомства, в апреле 1943 года Адольф Гитлер принял решение о формировании 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина", в которую набирались украинские добровольцы. Уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения вошел в состав этого нацистского подразделения.С 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и другие участники дивизии, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле.
https://ria.ru/20231020/bayden-1904192324.html
https://ria.ru/20231017/putin-1903454591.html
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россия, украина, сша, джо байден, мария захарова, вооруженные силы украины, миг-29, валерий герасимов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, ярослав хунка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Валерий Герасимов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Ярослав Хунка
Спецоперация, 20 октября: Путин в штабе ВС и рекордные потери в ВВС Украины

Минобороны: силы ПВО сбили семь украинских МиГ-29

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МИГ-29
Украинский истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МИГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. О поездке Путина в штаб российской армии, ходе спецоперации, планах Байдена на помощь ВСУ и судьбе украинского нациста — в материале РИА Новости.

"Разумная инвестиция США"

Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность продолжить бесперебойные поставки оружия Украине, назвав эту помощь "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям американцев.
Глава государства намерен подать в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности Штатов. Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку".
При этом Байден в очередной раз повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Байдена обвинили в использовании гибели детей в Израиле для помощи Украине
Вчера, 16:32

Реакция России

Слова американского лидера вызвали критическую реакцию в России. Так, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил заявление Байдена фразой: "за гранью добра и зла".
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что своим высказыванием Байден доказал, что США до этого обманывали весь мир, оправдывая помощь Киеву "борьбой за свободу и демократию".
Дипломат подчеркнула, что войны всегда представляли для Вашингтона "разумную инвестицию", так как проходили не на американской территории, а чужие издержки Штаты никогда не волновали.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Путин посоветовал США научиться уважать других
17 октября, 20:25

Путин обсудил СВО с начальником Генштаба

Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где о ходе спецоперации ему доложил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что поездка заранее не планировалась и была "оперативно согласована".
Во время встречи Герасимов доложил российскому лидеру, что объединенная группировка войск решает задачи в зоне СВО "в соответствии с планом операции".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
"Точные удары". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине
18 октября, 16:47

Ход спецоперации

Минобороны сообщило о рекордных потерях Воздушных сил Украины — за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили сразу семь истребителей МиГ-29.
Всего за неделю российская армия отразила более 80 атак и контратак противника. Потери ВСУ на всех участках фронта составили более 5830 военнослужащих, 27 танков, 92 бронемашины, 12 самолетов, два вертолета и 314 беспилотников.
В министерстве также заявили о нескольких неудачных попытках украинских войск захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Обвинение Гунько

Следственный комитет заочно предъявил бывшему бойцу дивизии СС "Галичина" Ярославу Гунько (он же Хунка), приглашенному 22 сентября в парламент Канады как "ветеран борьбы против русских", обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, направлены запросы в Канаду, Польшу и Белоруссию.
По данным ведомства, в апреле 1943 года Адольф Гитлер принял решение о формировании 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина", в которую набирались украинские добровольцы. Уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения вошел в состав этого нацистского подразделения.
С 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и другие участники дивизии, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле.
Питер Саварин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Власти Канады принесли извинения за награждение эсэсовца в 1987 году
5 октября, 04:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМиГ-29Валерий ГерасимовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинЯрослав Хунка
 
 
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