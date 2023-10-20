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Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 20.10.2023 (обновлено: 15:29 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/poteri-1904165658.html
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.10.2023
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ за неделю на южнодонецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли более 1000 военных и 37 единиц... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:20
2023-10-20T15:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
угледар
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ВС РФ за неделю на южнодонецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли более 1000 военных и 37 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за прошедшую неделю составили свыше 1010 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО", - сообщили в ведомстве.
россия
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россия, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар
Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВСУ за неделю потеряли более 1000 солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ВС РФ за неделю на южнодонецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли более 1000 военных и 37 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"На южнодонецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за прошедшую неделю составили свыше 1010 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО", - сообщили в ведомстве.
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