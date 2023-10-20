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Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.10.2023

Минобороны рассказало о недельных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ за неделю на южнодонецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли более 1000 военных и 37 единиц... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:20

2023-10-20T15:20

2023-10-20T15:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

угледар

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ВС РФ за неделю на южнодонецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили 2 атаки противника, ВСУ потеряли более 1000 военных и 37 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за прошедшую неделю составили свыше 1010 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО", - сообщили в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, угледар