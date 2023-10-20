https://ria.ru/20231020/popytki-1904127139.html

В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США

В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США - РИА Новости, 20.10.2023

В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США

Попытки давления и сдерживания РФ со стороны США - не секрет, но они были малоэффективные, и так будет в будущем, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:38

2023-10-20T13:38

2023-10-20T13:56

россия

сша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытки давления и сдерживания РФ со стороны США - не секрет, но они были малоэффективные, и так будет в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, президент (Байден - ред.) говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ. Мы это знали давно, это не секрет. При этом Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все вот эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективны, будут они малоэффективными и в будущем", - сказал Песков, комментируя заявления Байдена.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

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россия, сша, в мире, дмитрий песков