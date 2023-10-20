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В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США - РИА Новости, 20.10.2023
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13:38 20.10.2023 (обновлено: 13:56 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/popytki-1904127139.html
В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США
В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США - РИА Новости, 20.10.2023
В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США
Попытки давления и сдерживания РФ со стороны США - не секрет, но они были малоэффективные, и так будет в будущем, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:38
2023-10-20T13:56
россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытки давления и сдерживания РФ со стороны США - не секрет, но они были малоэффективные, и так будет в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мы понимаем, президент (Байден - ред.) говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ. Мы это знали давно, это не секрет. При этом Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все вот эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективны, будут они малоэффективными и в будущем", - сказал Песков, комментируя заявления Байдена.
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россия, сша, в мире, дмитрий песков
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали попытки сдерживания России со стороны США

Песков назвал попытки сдерживания России со стороны США малоэффективными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытки давления и сдерживания РФ со стороны США - не секрет, но они были малоэффективные, и так будет в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Насколько мы понимаем, президент (Байден - ред.) говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ. Мы это знали давно, это не секрет. При этом Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все вот эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективны, будут они малоэффективными и в будущем", - сказал Песков, комментируя заявления Байдена.
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