СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США
Reuters: половина нового пакета помощи Украине пойдет на пополнение арсенала США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение собственных американских запасов, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
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"Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.
Отмечается, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.