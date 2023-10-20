https://ria.ru/20231020/pomosch-1903974887.html

СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США

СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США

Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T02:46

2023-10-20T02:46

2023-10-20T02:58

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение собственных американских запасов, сообщает Рейтер со ссылкой на источники."Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.Отмечается, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231019/pomosch-1903961943.html

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украина, сша, в мире, джо байден, сергей лавров, россия, дмитрий песков, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году