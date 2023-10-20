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СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США - РИА Новости, 20.10.2023
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02:46 20.10.2023 (обновлено: 02:58 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/pomosch-1903974887.html
СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США
СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США
Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:46
2023-10-20T02:58
украина
сша
в мире
джо байден
сергей лавров
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение собственных американских запасов, сообщает Рейтер со ссылкой на источники."Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.Отмечается, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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украина, сша, в мире, джо байден, сергей лавров, россия, дмитрий песков, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина, США, В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: половина пакета помощи Украине может пойти на пополнение арсенала США

Reuters: половина нового пакета помощи Украине пойдет на пополнение арсенала США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса США 60 миллиардов долларов на помощь Украине, однако половина из этой суммы пойдет на пополнение собственных американских запасов, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Половина из расходов в 60 миллиардов долларов на Украину из запроса Байдена направлена на модернизацию и пополнение военных складов США", - говорится в публикации.
Отмечается, что Байден намерен запросить у конгресса США свыше 100 миллиардов долларов. Помимо 60 миллиардов на Украину, запрос будет включать 14 миллиардов на помощь Израилю, 10 миллиардов - на различную гуманитарную помощь, 14 миллиардов - на защиту границы, и еще 7 миллиардов - на Индо-Тихоокеанский регион.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине
Вчера, 23:11
 
УкраинаСШАВ миреДжо БайденСергей ЛавровРоссияДмитрий ПесковНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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