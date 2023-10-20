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Первое дело о подготовке покушения на Владимира Соловьева поступило в суд - РИА Новости, 20.10.2023
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11:16 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/pokushenie-1904051576.html
Первое дело о подготовке покушения на Владимира Соловьева поступило в суд
Первое дело о подготовке покушения на Владимира Соловьева поступило в суд - РИА Новости, 20.10.2023
Первое дело о подготовке покушения на Владимира Соловьева поступило в суд
Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:16
2023-10-20T11:16
происшествия
россия
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий киселев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в расположенном в Москве суде. "Дело в отношении Стрижакова поступило в суд для рассмотрения", - рассказал собеседник агентства. В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков. В апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в службе. В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика. Пятерых из шести задержанных Басманный суд отправил в СИЗО. Все они обвиняются в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". Шестого задержанного оставили в статусе свидетеля, однако вскоре судом был арестован ещё один фигурант. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230914/ugrozy-1896270620.html
https://ria.ru/20230517/budanov-1872305104.html
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происшествия, россия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев
Происшествия, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Дмитрий Киселев
Первое дело о подготовке покушения на Владимира Соловьева поступило в суд

Дело против обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева поступило в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в расположенном в Москве суде.
"Дело в отношении Стрижакова поступило в суд для рассмотрения", - рассказал собеседник агентства.
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14 сентября, 11:26
В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил РИА Новости о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.
В апреле прошлого года ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в службе.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
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Пятерых из шести задержанных Басманный суд отправил в СИЗО. Все они обвиняются в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". Шестого задержанного оставили в статусе свидетеля, однако вскоре судом был арестован ещё один фигурант.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
* Запрещенная в России террористическая организация
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