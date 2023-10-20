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Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу - РИА Новости, 20.10.2023
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14:16 20.10.2023 (обновлено: 14:17 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/pogoda-1904140468.html
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу - РИА Новости, 20.10.2023
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу
Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в ночные и утренние часы 21 октября, ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:16
2023-10-20T14:17
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в ночные и утренние часы 21 октября, ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 21 октября местами в Москве ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах местами гололедица", - сказали в ведомстве. Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу

МЧС: мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 21 октября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в ночные и утренние часы 21 октября, ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 21 октября местами в Москве ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах местами гололедица", - сказали в ведомстве.
Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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