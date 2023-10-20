https://ria.ru/20231020/pogoda-1904140468.html

Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу

Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу - РИА Новости, 20.10.2023

Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу

Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в ночные и утренние часы 21 октября, ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:16

2023-10-20T14:16

2023-10-20T14:17

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в ночные и утренние часы 21 октября, ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 21 октября местами в Москве ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах местами гололедица", - сказали в ведомстве. Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)