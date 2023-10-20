https://ria.ru/20231020/pogoda-1904140468.html
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу - РИА Новости, 20.10.2023
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу
Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в ночные и утренние часы 21 октября, ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:16
2023-10-20T14:16
2023-10-20T14:17
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в ночные и утренние часы 21 октября, ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 21 октября местами в Москве ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах местами гололедица", - сказали в ведомстве. Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о снеге и гололедице в субботу
МЧС: мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 21 октября