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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.10.2023
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08:13 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/pogoda-1903989473.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:13
2023-10-20T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться ложбиной атлантического циклона с центром над Британскими островами, поэтому сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие дожди. "Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 4-6 градусов, по области плюс 2-7 градусов. Атмосферное давление немного повысится и составит 746 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что в ночь на субботу через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, он отметится мозаичными кратковременными осадками в разной фазе, ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, в Москве плюс 1-3 градусов, по Московской области минус 1 - плюс 4 градусов. "Днем инициатива начнет постепенно переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему осадки прекратятся. То есть в субботу днем уже без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Москве плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6 градусов", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20231017/volga-1903146857.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Тишковец: в Москве в пятницу ожидаются небольшие дожди и до плюс 6

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Небольшие дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться ложбиной атлантического циклона с центром над Британскими островами, поэтому сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие дожди.
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"Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Москве плюс 4-6 градусов, по области плюс 2-7 градусов. Атмосферное давление немного повысится и составит 746 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в ночь на субботу через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, он отметится мозаичными кратковременными осадками в разной фазе, ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, в Москве плюс 1-3 градусов, по Московской области минус 1 - плюс 4 градусов.
«
"Днем инициатива начнет постепенно переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему осадки прекратятся. То есть в субботу днем уже без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Москве плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6 градусов", - сказал Тишковец.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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