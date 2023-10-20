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Посольство отвергло заявление Госдепа о "небезопасности" поездок в Россию
Посольство отвергло заявление Госдепа о "небезопасности" поездок в Россию - РИА Новости, 20.10.2023
Посольство отвергло заявление Госдепа о "небезопасности" поездок в Россию
Заявления госдепартамента США про небезопасность поездок американцев в Россию являются мифами от страны, которая 15 лет охотится на россиян, заявили в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:30
2023-10-20T04:30
2023-10-20T04:38
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Заявления госдепартамента США про небезопасность поездок американцев в Россию являются мифами от страны, которая 15 лет охотится на россиян, заявили в посольстве РФ."Мифы о рисках пребывания в России исходят от представителя страны, которая на протяжении 15 лет ведет настоящую "охоту" за росгражданами в "третьих" государствах", - говорится в сообщении дипмиссии.Там также отметили, что в подобных заявлениях "нет и доли правды", а Россия продолжает "притягивать бесчисленное множество иностранцев, в том числе из США".В посольстве потребовали от американских властей прекратить преследование россиян, отказаться от насаждения русофобской риторики и "не проводить искусственных разделительных линий между российским и американским народами, всегда испытывавшими глубокое уважение друг к другу".
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россия, сша, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Государственный департамент США, В мире
Посольство отвергло заявление Госдепа о "небезопасности" поездок в Россию
Посольство назвало заявление Госдепа о небезопасности поездок в Россию мифом