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Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:14 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904163167.html
Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году
Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году
С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:14
2023-10-20T15:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
истра
георгий филимонов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. Курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что с 10 апреля 2023 года на региональных землях лесного фонда проводят работы по ликвидации мусорных навалов. "Всего с начала этого года силами городских округов было ликвидировано 812 навалов объемом более 118 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. Таких оказалось 167, объемом более 30 тысяч кубометров", - сказал Филимонов. По его словам, больше всего навалов устранили на территории муниципалитетов: Истра (81), Красногорск (53), Подольск (44), Раменский (35), Люберцы (35) и Егорьевск (32). В пресс-службе уточнили, что с минувшего года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделили муниципалитеты. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключили в 40 городских округах.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), красногорск, истра, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Истра, Георгий Филимонов

Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году

© РИА Новости / В. Малышев | Перейти в медиабанкБерезовая аллея
Березовая аллея - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / В. Малышев
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Березовая аллея
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
Курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что с 10 апреля 2023 года на региональных землях лесного фонда проводят работы по ликвидации мусорных навалов.
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"Всего с начала этого года силами городских округов было ликвидировано 812 навалов объемом более 118 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. Таких оказалось 167, объемом более 30 тысяч кубометров", - сказал Филимонов.
По его словам, больше всего навалов устранили на территории муниципалитетов: Истра (81), Красногорск (53), Подольск (44), Раменский (35), Люберцы (35) и Егорьевск (32).
В пресс-службе уточнили, что с минувшего года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделили муниципалитеты. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключили в 40 городских округах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскИстраГеоргий Филимонов
 
 
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