https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904163167.html
Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году
Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году
С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:14
2023-10-20T15:14
2023-10-20T15:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
истра
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38644/30/386443048_0:627:1327:1373_1920x0_80_0_0_c260af70c04caa8058ce596b3698453b.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. Курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что с 10 апреля 2023 года на региональных землях лесного фонда проводят работы по ликвидации мусорных навалов. "Всего с начала этого года силами городских округов было ликвидировано 812 навалов объемом более 118 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. Таких оказалось 167, объемом более 30 тысяч кубометров", - сказал Филимонов. По его словам, больше всего навалов устранили на территории муниципалитетов: Истра (81), Красногорск (53), Подольск (44), Раменский (35), Люберцы (35) и Егорьевск (32). В пресс-службе уточнили, что с минувшего года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделили муниципалитеты. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключили в 40 городских округах.
https://ria.ru/20231019/tyulpany-1903938157.html
московская область (подмосковье)
красногорск
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38644/30/386443048_0:503:1327:1498_1920x0_80_0_0_3b85c5be4da9b0c6bdc0b6df15917dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), красногорск, истра, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Истра, Георгий Филимонов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
Курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов
отметил, что с 10 апреля 2023 года на региональных землях лесного фонда проводят работы по ликвидации мусорных навалов.
В 2025 году в Подмосковье впервые вырастят тюльпаны из российских луковиц
"Всего с начала этого года силами городских округов было ликвидировано 812 навалов объемом более 118 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. Таких оказалось 167, объемом более 30 тысяч кубометров", - сказал Филимонов.
По его словам, больше всего навалов устранили на территории муниципалитетов: Истра
(81), Красногорск
(53), Подольск
(44), Раменский
(35), Люберцы
(35) и Егорьевск
(32).
В пресс-службе уточнили, что с минувшего года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделили муниципалитеты. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключили в 40 городских округах.