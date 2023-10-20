https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904163167.html

Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году

Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023

Свыше 800 свалок ликвидировали в лесах Подмосковья в 2023 году

С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:14

2023-10-20T15:14

2023-10-20T15:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

истра

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38644/30/386443048_0:627:1327:1373_1920x0_80_0_0_c260af70c04caa8058ce596b3698453b.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. С начала текущего года в лесах Московской области убрали 812 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. Курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что с 10 апреля 2023 года на региональных землях лесного фонда проводят работы по ликвидации мусорных навалов. "Всего с начала этого года силами городских округов было ликвидировано 812 навалов объемом более 118 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. Таких оказалось 167, объемом более 30 тысяч кубометров", - сказал Филимонов. По его словам, больше всего навалов устранили на территории муниципалитетов: Истра (81), Красногорск (53), Подольск (44), Раменский (35), Люберцы (35) и Егорьевск (32). В пресс-службе уточнили, что с минувшего года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделили муниципалитеты. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключили в 40 городских округах.

https://ria.ru/20231019/tyulpany-1903938157.html

московская область (подмосковье)

красногорск

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, истра, георгий филимонов