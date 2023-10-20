https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091734.html
Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023
Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Прививку от гриппа в Подмосковье уже сделали более 2,1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:18
2023-10-20T12:18
2023-10-20T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье уже сделали более 2,1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 миллиона человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, вакцинироваться можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, работающих в оживлённых местах, например, вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье уже сделали более 2,1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 миллиона человек", - отметила Стригункова
, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, вакцинироваться можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, работающих в оживлённых местах, например, вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.