https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091734.html

Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023

Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Прививку от гриппа в Подмосковье уже сделали более 2,1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:18

2023-10-20T12:18

2023-10-20T12:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прививку от гриппа в Подмосковье уже сделали более 2,1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 миллиона человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, вакцинироваться можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, работающих в оживлённых местах, например, вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091199.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова