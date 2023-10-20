https://ria.ru/20231020/podmoskove-1903900759.html
Названы самые популярные города для аренды дач в Подмосковье на Новый год
Названы самые популярные города для аренды дач в Подмосковье на Новый год - РИА Новости, 20.10.2023
Названы самые популярные города для аренды дач в Подмосковье на Новый год
По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья, в Московской области выросли цены на аренду домов на Новый год — на 16 процентов по сравнению с прошлым... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:03
2023-10-20T04:03
2023-10-20T04:03
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья, в Московской области выросли цены на аренду домов на Новый год — на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает "Суточно.ру".Средняя арендная ставка составляет 21 148 рублей за сутки.Больше всего бронирований приходится на Дмитров, Наро-Фоминск, Отрадное, Истру, Коломну и Яхрому. Самые популярные даты для аренды — 30 и 31 декабря. В среднем россияне бронируют дома на трое суток и тратят 60 696 рублей. В прошлые праздники траты составляли в среднем 47 770 рублей — это на 27 процентов меньше."Больше всего бронирований будет в декабре. Пока спрос не очень высокий — в Московской области зарезервировано не более 30 процентов квартир и домов. А это значит, что еще можно найти хорошие варианты", — говорит владелец и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, новый год, московская область (подмосковье)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Новый год, Московская область (Подмосковье)
Названы самые популярные города для аренды дач в Подмосковье на Новый год
Дмитров, Коломна и Яхрома вошли в топ-направлений для аренды дач на Новый год
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья, в Московской области выросли цены на аренду домов на Новый год — на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает "Суточно.ру".
Средняя арендная ставка составляет 21 148 рублей за сутки.
Больше всего бронирований приходится на Дмитров, Наро-Фоминск, Отрадное, Истру, Коломну и Яхрому. Самые популярные даты для аренды — 30 и 31 декабря. В среднем россияне бронируют дома на трое суток и тратят 60 696 рублей. В прошлые праздники траты составляли в среднем 47 770 рублей — это на 27 процентов меньше.
"Больше всего бронирований будет в декабре. Пока спрос не очень высокий — в Московской области зарезервировано не более 30 процентов квартир и домов. А это значит, что еще можно найти хорошие варианты", — говорит владелец и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.
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