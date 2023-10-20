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Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море - РИА Новости, 20.10.2023
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18:17 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/podlodka-1904227477.html
Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море
Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море - РИА Новости, 20.10.2023
Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море
Испанский корабль на прошлой неделе сопроводил российские подводную лодку и буксир, следовавшие через западную часть Средиземного моря, в частности, к югу от... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:17
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МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанский корабль на прошлой неделе сопроводил российские подводную лодку и буксир, следовавшие через западную часть Средиземного моря, в частности, к югу от Балеарских островов, сообщает в пятницу газета El Mundo с ссылкой на министерство обороны королевства. Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море было создано в сентябре 2013 года. Состав соединения может варьироваться, наращиваться или сокращаться в зависимости от военно-политической обстановки в регионе и поставленных задач. В соединение на ротационной основе могут входить различные корабли, подлодки и суда обеспечения флотов ВМФ РФ. Обеспечением соединения занимается российская база в Тартусе в Сирии. Согласно испанскому изданию, днем в среду, 11 октября, судно Rayo обнаружило подводную лодку класса Kilo II и буксир "Сергей Балк" вблизи исключительной экономической зоны Испании. Корабль ВМС королевства начал сопровождение российских боевых единиц к югу от Балеарских островов и продолжал его до тех пор, пока они не покинули район контроля испанских ВМС. Министерство обороны подчеркнуло, что подводная лодка и буксир не входили в испанские территориальные воды, а находились в водах, представляющих интерес для страны, за мониторинг которых она отвечает. В ведомстве отметили, что процесс сопровождения является обычной практикой и осуществляется для всех судов, приближающихся к этим зонам интересов. Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 (согласно классификации НАТО - Kilo II) относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. ДЭПЛ "Краснодар" вошла в Средиземное море 31 августа 2021 года, где выполняла задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. По данным из открытых источников, лодка покинула Средиземное море 14 октября и следует, предположительно, в Кронштадт в надводном положении в сопровождении буксира "Сергей Балк". 15 октября ВМС Португалии сообщали о сопровождении "Краснодара" у берегов страны.
https://ria.ru/20210329/alyaska-1603373786.html
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средиземное море, вмф рф, нато, россия, испания, в мире
Средиземное море, ВМФ РФ, НАТО, Россия, Испания, В мире
Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море

El Mundo: ВМС Испании сопроводили подлодку и буксир из России в Средиземном море

CC BY-SA 3.0 / Diego Quevedo Carmona / Корабль ВМС Испании
Корабль ВМС Испании - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Diego Quevedo Carmona /
Корабль ВМС Испании . Архивное фото
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МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанский корабль на прошлой неделе сопроводил российские подводную лодку и буксир, следовавшие через западную часть Средиземного моря, в частности, к югу от Балеарских островов, сообщает в пятницу газета El Mundo с ссылкой на министерство обороны королевства.
Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море было создано в сентябре 2013 года. Состав соединения может варьироваться, наращиваться или сокращаться в зависимости от военно-политической обстановки в регионе и поставленных задач. В соединение на ротационной основе могут входить различные корабли, подлодки и суда обеспечения флотов ВМФ РФ. Обеспечением соединения занимается российская база в Тартусе в Сирии.
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Согласно испанскому изданию, днем в среду, 11 октября, судно Rayo обнаружило подводную лодку класса Kilo II и буксир "Сергей Балк" вблизи исключительной экономической зоны Испании. Корабль ВМС королевства начал сопровождение российских боевых единиц к югу от Балеарских островов и продолжал его до тех пор, пока они не покинули район контроля испанских ВМС.
Министерство обороны подчеркнуло, что подводная лодка и буксир не входили в испанские территориальные воды, а находились в водах, представляющих интерес для страны, за мониторинг которых она отвечает. В ведомстве отметили, что процесс сопровождения является обычной практикой и осуществляется для всех судов, приближающихся к этим зонам интересов.
Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 (согласно классификации НАТО - Kilo II) относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.
ДЭПЛ "Краснодар" вошла в Средиземное море 31 августа 2021 года, где выполняла задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. По данным из открытых источников, лодка покинула Средиземное море 14 октября и следует, предположительно, в Кронштадт в надводном положении в сопровождении буксира "Сергей Балк". 15 октября ВМС Португалии сообщали о сопровождении "Краснодара" у берегов страны.
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