https://ria.ru/20231020/podlodka-1904227477.html

Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море

Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море - РИА Новости, 20.10.2023

Испанский корабль сопроводил российскую подлодку в Средиземном море

Испанский корабль на прошлой неделе сопроводил российские подводную лодку и буксир, следовавшие через западную часть Средиземного моря, в частности, к югу от... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:17

2023-10-20T18:17

2023-10-20T18:17

средиземное море

вмф рф

нато

россия

испания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740238178_0:47:1600:947_1920x0_80_0_0_8234fb6800503257c8a432eb08df64d4.jpg

МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанский корабль на прошлой неделе сопроводил российские подводную лодку и буксир, следовавшие через западную часть Средиземного моря, в частности, к югу от Балеарских островов, сообщает в пятницу газета El Mundo с ссылкой на министерство обороны королевства. Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море было создано в сентябре 2013 года. Состав соединения может варьироваться, наращиваться или сокращаться в зависимости от военно-политической обстановки в регионе и поставленных задач. В соединение на ротационной основе могут входить различные корабли, подлодки и суда обеспечения флотов ВМФ РФ. Обеспечением соединения занимается российская база в Тартусе в Сирии. Согласно испанскому изданию, днем в среду, 11 октября, судно Rayo обнаружило подводную лодку класса Kilo II и буксир "Сергей Балк" вблизи исключительной экономической зоны Испании. Корабль ВМС королевства начал сопровождение российских боевых единиц к югу от Балеарских островов и продолжал его до тех пор, пока они не покинули район контроля испанских ВМС. Министерство обороны подчеркнуло, что подводная лодка и буксир не входили в испанские территориальные воды, а находились в водах, представляющих интерес для страны, за мониторинг которых она отвечает. В ведомстве отметили, что процесс сопровождения является обычной практикой и осуществляется для всех судов, приближающихся к этим зонам интересов. Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 (согласно классификации НАТО - Kilo II) относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. ДЭПЛ "Краснодар" вошла в Средиземное море 31 августа 2021 года, где выполняла задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. По данным из открытых источников, лодка покинула Средиземное море 14 октября и следует, предположительно, в Кронштадт в надводном положении в сопровождении буксира "Сергей Балк". 15 октября ВМС Португалии сообщали о сопровождении "Краснодара" у берегов страны.

https://ria.ru/20210329/alyaska-1603373786.html

https://ria.ru/20231019/granitsa-1903913844.html

средиземное море

россия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

средиземное море, вмф рф, нато, россия, испания, в мире