https://ria.ru/20231020/podkasty-1904052648.html

Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах

Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах - РИА Новости, 20.10.2023

Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах

Подкастам РИА Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" — журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю — вряд ли.

2023-10-20T12:00

2023-10-20T12:00

2023-10-20T13:41

как это по-русски

подкаст

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Спикер, нарратив, джингл - и другие слова о подкастах Подкастам Риа Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" - журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю – вряд ли. Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами. audio/mpeg

Спикер, нарратив, джингл - и другие слова о подкастах Подкастам Риа Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" - журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю – вряд ли. Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами. audio/mpeg

Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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