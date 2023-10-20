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Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах - РИА Новости, 20.10.2023
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12:00 20.10.2023 (обновлено: 13:41 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/podkasty-1904052648.html
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах - РИА Новости, 20.10.2023
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Подкастам РИА Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" — журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю — вряд ли.
2023-10-20T12:00
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как это по-русски
подкаст
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Спикер, нарратив, джингл - и другие слова о подкастах
Подкастам Риа Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" - журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю – вряд ли. Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.
audio/mpeg
Спикер, нарратив, джингл - и другие слова о подкастах
Подкастам Риа Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" - журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю – вряд ли. Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.
audio/mpeg
Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер: Андрей Темнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах

Как это по-русски
Спикер, нарратив, джингл - и другие слова о подкастах
12:00
Читать ria.ru в
Подкастам РИА Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" — журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю — вряд ли.
Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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