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Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах - РИА Новости, 20.10.2023
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Подкастам РИА Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" — журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю — вряд ли.
2023-10-20T12:00
2023-10-20T12:00
2023-10-20T13:41
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Спикер, нарратив, джингл - и другие слова о подкастах
Подкастам Риа Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" - журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю – вряд ли. Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.
audio/mpeg
Спикер, нарратив, джингл - и другие слова о подкастах
Подкастам Риа Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" - журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю – вряд ли. Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.
audio/mpeg
Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер: Андрей Темнов
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РИА Новости
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Как это по-русски, Подкаст
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Подкастам РИА Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" — журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю — вряд ли.