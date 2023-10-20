https://ria.ru/20231020/pismo-1904162486.html

Персонал ЕС направил главе ЕК гневное письмо из-за позиции по Израилю

Персонал ЕС направил главе ЕК гневное письмо из-за позиции по Израилю - РИА Новости, 20.10.2023

Персонал ЕС направил главе ЕК гневное письмо из-за позиции по Израилю

Персонал представительств ЕС по всему миру недоволен позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявляет о "безоговорочной поддержке" Израиля в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:12

2023-10-20T15:12

2023-10-20T15:12

в мире

израиль

палестина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Персонал представительств ЕС по всему миру недоволен позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявляет о "безоговорочной поддержке" Израиля в обострившемся ближневосточном конфликте, сообщает издание Euractiv со ссылкой на открытое письмо, которое подписали уже порядка 850 сотрудников европейских институтов, включая высокопоставленных. Сразу после обострения палестино-израильского конфликта ЕС в своих многочисленных заявлениях поддерживал только Израиль, подчеркивая его право на самооборону, и тем самым оправдывая неизбирательные удары по сектору Газа. Член Еврокомиссии Оливер Вархелли заявил об остановке всей помощи и сотрудничества с Палестиной. Позднее из-за резкой критики такой позиции в странах ЕС и обвинений в двойных стандартах, звучавших из уст представителей европейской общественности и журналистов, в частности, в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еврочиновники несколько смягчили позицию, однако к прекращению огня не призывали. Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и главе Евросовета Шарлю Мишелю пришлось пояснять и на ходу корректировать жесткие заявления ЕК. Вся помощь Палестине была "восстановлена", а Израиль стали призывать к соблюдению международного гуманитарного права. "В частности, мы обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух участвующих в конфликте сторон Европейской комиссией, которую Вы представляете", - цитирует издание письмо, которое уже отправлено в офис фон дер Ляйен. В Euractiv указывают, что подписантами стали также сотрудники самой Еврокомиссии. "Мы, группа членов Еврокомиссии и сотрудники других институтов ЕС, решительно осуждаем террористические атаки, совершенные ХАМАС против беззащитных гражданских лиц… Мы столь же решительно осуждаем непропорциональную реакцию израильского правительства против 2,3 миллиона палестинских мирных жителей, оказавшихся в ловушке в секторе Газа… Именно из-за этих зверств мы удивлены позицией, которую заняла Еврокомиссия и даже другие институты ЕС, продвигая то, что в прессе уже было названо "европейской какофонией", - указывается в документе. Подписанты обращения к фон дер Ляйен заявили, что обеспокоены "безразличием", которое продемонстрировала ЕК "в отношении продолжающейся резни мирных жителей Газы", а также нарушений Израилем прав человека и международного гуманитарного права. "Мы призываем Вас вместе с лидерами ЕС призвать к прекращению огня и защите гражданского населения. Это лежит в основе существования ЕС", - заключили подписанты. "Иначе ЕС рискует потерять всякое доверие", - предупредили они. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

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в мире, израиль, палестина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году