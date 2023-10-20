https://ria.ru/20231020/peskov-1904126620.html
Песков сообщил о планах Путина на 25 октября
Песков сообщил о планах Путина на 25 октября - РИА Новости, 20.10.2023
Песков сообщил о планах Путина на 25 октября
Президент РФ Владимир Путин планирует 25 октября встретиться с представителями религиозных объединений РФ, они обсудят международную обстановку, обменяются... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:38
2023-10-20T13:38
2023-10-20T13:44
россия
дмитрий песков
владимир путин
северный кавказ
равиль гайнутдин
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует 25 октября встретиться с представителями религиозных объединений РФ, они обсудят международную обстановку, обменяются мнениями о нынешнем этапе развития России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В среду 25 октября президент планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений Российской Федерации. Такие встречи достаточно регулярно проходят у главы государства", - сказал Песков журналистам в пятницу.По его словам, Путин планирует обсудить с участниками встречи как международную, так и внутреннюю повестку."Президент имеет в виду обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, которая так непросто развивается во многих регионах мира, обменяться мнениями о нынешнем этапе развития нашей страны, по внутренней ситуации поговорить, ну и, конечно, высказать признательность представителям религиозных объединений за их активную позицию в деле консолидации российского общества и укрепления согласия внутри страны", - рассказал представитель Кремля.Он отметил, что на встречу планируют пригласить патриарха Московского и всея Руси Кирилла, муфтия, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, муфтия, председателя Духовного управления мусульман РФ и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина, Пандито Хамбо-ламу, главу Буддийской традиционной сангхи России Дамбу Аюшеева, главного раввина России Берла Лазара, митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия, главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Езраса, начальствующего епископа Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского."Будет еще список приглаженных дорабатываться до среды", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, северный кавказ, равиль гайнутдин, армянская апостольская церковь
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Северный Кавказ, Равиль Гайнутдин, Армянская апостольская церковь
Песков сообщил о планах Путина на 25 октября
Песков: Путин планирует встретиться с представителями религиозных объединений
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует 25 октября встретиться с представителями религиозных объединений РФ, они обсудят международную обстановку, обменяются мнениями о нынешнем этапе развития России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В среду 25 октября президент планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений Российской Федерации. Такие встречи достаточно регулярно проходят у главы государства", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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По его словам, Путин планирует обсудить с участниками встречи как международную, так и внутреннюю повестку.
"Президент имеет в виду обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, которая так непросто развивается во многих регионах мира, обменяться мнениями о нынешнем этапе развития нашей страны, по внутренней ситуации поговорить, ну и, конечно, высказать признательность представителям религиозных объединений за их активную позицию в деле консолидации российского общества и укрепления согласия внутри страны", - рассказал представитель Кремля.
Он отметил, что на встречу планируют пригласить патриарха Московского и всея Руси Кирилла, муфтия, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Исмаила Бердиева, муфтия, председателя Духовного управления мусульман РФ и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина
, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина
, Пандито Хамбо-ламу, главу Буддийской традиционной сангхи России Дамбу Аюшеева, главного раввина России Берла Лазара
, митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия, главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви
Езраса, начальствующего епископа Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского
.
"Будет еще список приглаженных дорабатываться до среды", - уточнил Песков.
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