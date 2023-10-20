https://ria.ru/20231020/palestina-1904233288.html

В Дагестане прошел конный поход в поддержку палестинцев

В Дагестане прошел конный поход в поддержку палестинцев - РИА Новости, 20.10.2023

В Дагестане прошел конный поход в поддержку палестинцев

Автопробег и конный поход в поддержку Палестины прошел в пятницу в Карабудахкентском районе Дагестана на фоне обострения палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:37

2023-10-20T18:37

2023-10-20T18:37

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Автопробег и конный поход в поддержку Палестины прошел в пятницу в Карабудахкентском районе Дагестана на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщается в Telegram-канале администрации района. "Сегодня после пятничной молитвы в селе Доргели состоялся автопробег "Доргели - Гели" в знак протеста (против) событий, происходящих в Палестине. Акция была незапланированной, но при этом прошла без происшествий и в мирной обстановке", - говорится в публикации. В пресс-службе районной администрации уточнили РИА Новости, что в автопробеге приняли участие порядка 100 автовладельцев. Одновременно состоялся и конный поход. Вместе с автомобилями верхом путь преодолели около 20 местных жителей.

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2023

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году