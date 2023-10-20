https://ria.ru/20231020/palestina-1903969296.html

Малайзийская газета обвинила Запад в гибели палестинских детей

Малайзийская газета обвинила Запад в гибели палестинских детей - РИА Новости, 20.10.2023

Малайзийская газета обвинила Запад в гибели палестинских детей

Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением, что продолжающиеся потери со стороны гражданского населения Палестины, в том числе и... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T00:44

2023-10-20T00:44

2023-10-20T01:03

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением, что продолжающиеся потери со стороны гражданского населения Палестины, в том числе и среди детей, остаются на совести стран Запада. "Ужасающий взрыв больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа, в результате которого погибло 500 человек, – это безумие. Но что еще более безумно, так это отсутствие осуждения со стороны западного мира. Это можно назвать безумием западного лицемерия. Соединенные Штаты и их союзники оказали непоколебимую поддержку Израилю, мало заботясь о безнаказанности, которую он порождает", - говорится в заявлении руководства газеты. New Straits Times отметила, что Израиль "удобно" обвинил во взрыве палестинских боевиков, а президент США Джо Байден, прибывший в Израиль в среду, поверил этим оправданиям. "Мир, по крайней мере его часть, если не весь, приходит в себя, обвиняя в военных преступлениях как эти западные державы, так и Израиль… По состоянию на 16 октября была убита тысяча палестинских детей. Такое нападение явно руководствуется намерением этнической чистки. Кровь этих детей – на руках Запада", - заключило издание. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК". В четверг официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/tserkov-1903967757.html

https://ria.ru/20231019/khamas-1903959357.html

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