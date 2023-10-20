https://ria.ru/20231020/ozon-1904145213.html

Ozon принял решение провести делистинг с Nasdaq

Ozon принял решение провести делистинг с Nasdaq - РИА Новости, 20.10.2023

Ozon принял решение провести делистинг с Nasdaq

Ozon принял решение провести делистинг своих американских депозитарных акции (ADS) с американской фондовой биржи Nasdaq и планирует до 30 октября подать форму,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:28

2023-10-20T14:28

2023-10-20T14:28

сша

экономика

ozon

nasdaq

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938294_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_81730ca38c0d0c3098c37fdbf3b539dc.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ozon принял решение провести делистинг своих американских депозитарных акции (ADS) с американской фондовой биржи Nasdaq и планирует до 30 октября подать форму, запускающую эту процедуру, сообщает компания. "Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Дерегистрация позволит нам снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по американским стандартам", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания уже уведомила американскую биржу о намерении добровольно исключить свои ADS из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США. "Компания планирует подать форму 25F, которая запускает процедуру добровольного делистинга, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США до 30 октября 2023 года. При этом решение об исключение ценных бумаг из биржевого списка Nasdaq вступит в силу не ранее чем через десять дней после подачи формы", - добавляется в сообщении. Там также подчеркнули, что делистинг не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость компании. Ozon 15 марта наряду с другими компаниями из России получил уведомление от Nasdaq о том, что его ADS будут исключены из листинга биржи. В марте компания подала запрос, чтобы обжаловать решение о делистинге, однако в июне биржа его отклонила. Тогда Ozon подал повторную апелляцию, но и она была отклонена. При этом торги акциями Ozon на Nasdaq были приостановлены еще с 28 февраля прошлого года. За день до этого Международная фондовая биржа (TISE) приостановила торги конвертируемыми облигациями Ozon.

https://ria.ru/20230927/rossiya-1898938730.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, экономика, ozon, nasdaq, россия