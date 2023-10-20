https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904210757.html

Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины

Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины - РИА Новости, 20.10.2023

Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины

Германия с начала октября поставила на Украину три зенитных самоходных установки Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных БПЛА, следует из обновленного... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:32

2023-10-20T17:32

2023-10-20T17:32

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия с начала октября поставила на Украину три зенитных самоходных установки Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных БПЛА, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 2 октября. В обновленном в пятницу списке указана поставка трёх обещанных ранее ЗСУ Gepard, около 4 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun и столько же БПЛА Vector, мостоукладчик Biber, три тягача HX81 с полуприцепами и 13 бронированных авто. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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