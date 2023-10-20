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Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904210757.html
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины - РИА Новости, 20.10.2023
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины
Германия с начала октября поставила на Украину три зенитных самоходных установки Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных БПЛА, следует из обновленного... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:32
2023-10-20T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия с начала октября поставила на Украину три зенитных самоходных установки Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных БПЛА, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 2 октября. В обновленном в пятницу списке указана поставка трёх обещанных ранее ЗСУ Gepard, около 4 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun и столько же БПЛА Vector, мостоукладчик Biber, три тягача HX81 с полуприцепами и 13 бронированных авто. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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в мире, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины

ФРГ с начала октября поставила Украине три ЗСУ Gepard, бронемашины и 40 БПЛА

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия с начала октября поставила на Украину три зенитных самоходных установки Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных БПЛА, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
В списке публикуются данные о уже реализованной немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 2 октября.
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В обновленном в пятницу списке указана поставка трёх обещанных ранее ЗСУ Gepard, около 4 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun и столько же БПЛА Vector, мостоукладчик Biber, три тягача HX81 с полуприцепами и 13 бронированных авто.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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