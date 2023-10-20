https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904210757.html
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины - РИА Новости, 20.10.2023
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины
Германия с начала октября поставила на Украину три зенитных самоходных установки Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных БПЛА, следует из обновленного... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:32
2023-10-20T17:32
2023-10-20T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Германия с начала октября поставила на Украину три зенитных самоходных установки Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных БПЛА, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 2 октября. В обновленном в пятницу списке указана поставка трёх обещанных ранее ЗСУ Gepard, около 4 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun и столько же БПЛА Vector, мостоукладчик Biber, три тягача HX81 с полуприцепами и 13 бронированных авто. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_81:0:2300:1664_1920x0_80_0_0_5640c821c63d020ba8b46feb03b4af1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и бронемашины
ФРГ с начала октября поставила Украине три ЗСУ Gepard, бронемашины и 40 БПЛА