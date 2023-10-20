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СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
Применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" на Украине стало плохой новостью для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:08
2023-10-20T16:08
2023-10-20T19:55
технологии
вооруженные силы украины
тос-2
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" на Украине стало плохой новостью для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia."Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами", — говорится в статье.Термобарическая бомба, поясняет автор, вызывает разрушения за счет чрезвычайно высокой температуры и избыточного давления. При этом ударная волна способна проникать внутрь зданий, что смертельно опасно для всех, кто пытается укрыться в помещении.По сравнению со своим предшественником ТОС-1, за которым охотятся ВСУ, ТОС-2 еще опаснее: кабина стала бронированной, а более мощный двигатель позволяет машине развивать скорость до 100 километров в час. В задней части установлена пусковая установка, а дальность действия ракет увеличена с трех до 15 километров, перечисляется в публикации."Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.Впервые "Тосочку" представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевые машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231005/solntsepek-1900580226.html
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РИА Новости
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технологии, вооруженные силы украины, тос-2
Технологии, Вооруженные силы Украины, ТОС-2
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
Interia назвала применение огнеметной системы "Тосочка" плохой новостью для ВСУ
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" на Украине стало плохой новостью для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia
.
"Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами", — говорится в статье.
Термобарическая бомба, поясняет автор, вызывает разрушения за счет чрезвычайно высокой температуры и избыточного давления. При этом ударная волна способна проникать внутрь зданий, что смертельно опасно для всех, кто пытается укрыться в помещении.
По сравнению со своим предшественником ТОС-1, за которым охотятся ВСУ, ТОС-2 еще опаснее: кабина стала бронированной, а более мощный двигатель позволяет машине развивать скорость до 100 километров в час. В задней части установлена пусковая установка, а дальность действия ракет увеличена с трех до 15 километров, перечисляется в публикации.
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении
"Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
Впервые "Тосочку" представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевые машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады.
Группировка "Центр" огнем подавила до 25 расчетов ВСУ Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>