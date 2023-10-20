https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904117860.html

Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО

Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО - РИА Новости, 20.10.2023

Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:24

2023-10-20T13:24

2023-10-20T13:24

специальная военная операция на украине

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

россия

белоруссия

нижний новгород

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции, сообщает на сайте пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В пятницу в Нижнем Новгороде состоялось заседание объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии, на котором стороны обсудили противодействие нелегальной миграции и незаконный оборот оружия. "Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции. Трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии", - приводятся в релизе слова Краснова. Он подчеркнул важность координации усилий правоохранительных структур России и Белоруссии по нивелированию указанных и других угроз.

https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html

россия

белоруссия

нижний новгород

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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, белоруссия, нижний новгород