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Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО
Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО - РИА Новости, 20.10.2023
Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:24
2023-10-20T13:24
2023-10-20T13:24
специальная военная операция на украине
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
россия
белоруссия
нижний новгород
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции, сообщает на сайте пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В пятницу в Нижнем Новгороде состоялось заседание объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии, на котором стороны обсудили противодействие нелегальной миграции и незаконный оборот оружия. "Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции. Трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии", - приводятся в релизе слова Краснова. Он подчеркнул важность координации усилий правоохранительных структур России и Белоруссии по нивелированию указанных и других угроз.
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, белоруссия, нижний новгород
Специальная военная операция на Украине, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Белоруссия, Нижний Новгород
Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО
Краснов заявил о сохранении высоких рисков распространения оружия из зоны СВО