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Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием - РИА Новости, 20.10.2023
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03:50 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html
Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием
Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием - РИА Новости, 20.10.2023
Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием
Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:50
2023-10-20T03:50
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. "В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден в телеобращении к нации. Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине. "Все, о чем просит Украина, - это помощь, оружие, боеприпасы, средства, чтобы отбросить вторгнувшиеся российские войска от их земель, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты раньше, чем они разрушат украинские города", - сказал президент. Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231020/pomosch-1903977089.html
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украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием

Байден призвал конгресс дать возможность продолжать снабжать оружием Украину

© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине.
Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
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"В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден в телеобращении к нации.
Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.
"Все, о чем просит Украина, - это помощь, оружие, боеприпасы, средства, чтобы отбросить вторгнувшиеся российские войска от их земель, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты раньше, чем они разрушат украинские города", - сказал президент.
Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"
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УкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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