Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием
Байден призвал конгресс дать возможность продолжать снабжать оружием Украину
© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине.
Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
"В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден в телеобращении к нации.
Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.
"Все, о чем просит Украина, - это помощь, оружие, боеприпасы, средства, чтобы отбросить вторгнувшиеся российские войска от их земель, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты раньше, чем они разрушат украинские города", - сказал президент.
Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.