https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html

Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием

Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием - РИА Новости, 20.10.2023

Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием

Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:50

2023-10-20T03:50

2023-10-20T03:50

украина

россия

сша

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864791482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c34deecc0a4d17efcbede09ca45d7188.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. "В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден в телеобращении к нации. Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине. "Все, о чем просит Украина, - это помощь, оружие, боеприпасы, средства, чтобы отбросить вторгнувшиеся российские войска от их земель, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты раньше, чем они разрушат украинские города", - сказал президент. Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231020/pomosch-1903977089.html

https://ria.ru/20231020/zakharova-1903977370.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году